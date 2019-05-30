От облитого грязью Макаревича отвернулись близкие

Андрей Макаревич сам виноват в том, что его поливают помоями даже близкие. Музыканту не стоило делить людей на "идиотов" и "светочей" – тогда бы его решение выступить у стен Кремля не вызвало такой бури.

Андрея Макаревича поливают помоями его собственные друзья-либералы. Они не могут простить своему кумиру решение выступить в патриотическом концерте вместе с Олегом Газмановым и Надеждой Бабкиной. Но обижается артист напрасно: такого поворота событий следовало ожидать после всех его громких заявлений.

"Как же это вышло? Андрей Вадимович снизошел до того, чтобы для "80% идиотов" спеть? Да еще и у стен Кремля? И Газманов с Бабкиной его не смущают? Это так на него работа в Совете по культуре повлияла - или то, что его в декабре приглашали в качестве почетного гостя на концерт в Кремлевский дворец съездов?" – комментирует ситуацию вокруг Андрея Макаревича эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Поплыл господин Макаревич? А вот его ближний круг не совсем принял такие метания. Поливать его начали фекалиями. Как же это? Не поняли его благих намерений. Он народу петь будет, а не помогать "кровавому режиму". Вот ведь простофили, не понимают благородного порыва", - иронизирует Манукян по поводу возмущения артиста.

Ранее стало известно, что Андрей Макаревич согласился участвовать в патриотическом концерте у стен Кремля в День России 12 июня. Фанаты рок-музыканта назвали это предательством – ведь Макаревич неоднократно заявлял о своем негативном отношении к политике российских властей – в частности, к воссоединению Крыма с Россией.

Отличился Андрей Макаревич и уничижительными высказываниями в адрес россиян. Как-то музыкант заметил, что 80% людей – идиоты (себя при этом артист явно причислял к элите – оставшимся 20%). Как отметил Манукян, именно представители этого "меньшинства" теперь и забрасывают музыканта фекалиями. Сам Макаревич уже открестился от своих поклонников. Он заявил, что критические комментарии пишут не его фанаты, а "люди с запудренными мозгами".