"Крыша поехала": оскорбленные россияне больно врезали Макаревичу за Крым

Лидер группы "Машина времени" на своей странице в Facebook обидел всех считающих, что "Крым – наш". Андрей Макаревич вызвал волну возмущения в Сети.

"Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)? Мывырослинавашихпеснях!" Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так… выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали?" – написал Андрей Макаревич.

После этого россияне обрушились на музыканта с критикой, передает "Царьград". "Ну, Макаревич, у вас совсем крыша поехала. Вы что, считаете, когда кому-то нравятся ваши песни, то он обязан нюхать все, что вы испражняете и визжать от удовольствия?", "Слава Богу, что "Уракрымнаш"! Мудрости бы Вам к Вашим годам", "Крым общий. Я, ты, он, она. Вместе – целая страна. Вместе-дружная семья. В слове Мы – 100 тысяч Я!!! И на этом выросли. Любили, врали меньше, мечтали", – прокомментировали пользователи соцсети высказывание Андрея Макаревича о Крыме.

Ранее лидер группы "Машина времени" отреагировал на скандал, который разгорелся вокруг Михаила Жванецкого на Украине. В Одесской области радикалы потребовали отменить концерты сатирика после того, как в России его наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Андрей Макаревич нашел похожими ситуации, в которых оказались актер Алексей Серебряков и юморист. "Поразительная примета времени – вонь, поднятая вокруг Жванецкого и Серебрякова, настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера", – заявил музыкант.