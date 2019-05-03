Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 мая 2019 года
Победа дочки Алсу на "Голосе" довела до инфаркта правую руку Аксюты
В последние дни на Первом канале многие живут на валидоле и успокоительных. Всему причиной – скандальная победа дочери Алсу Микеллы Абрамовой в шестом сезоне шоу "Голос. Дети". На телеканале идут масштабные проверки, привлечен даже партнер Интерпола!
Телечиновники понимают, что этот скандал просто так не замять, что нужна какая-то реакция, дабы успокоить общественность, которая считает, будто победа дочери Алсу была куплена. Непременно последуют отставки, если вскроется подкуп или фальсификация голосов зрителей.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 3 мая 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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