Холостой Виторган присосался к груди Глюк'оZы
Турнир по пляжному волейболу в Марбелье не обходится без участия Максима Виторгана. Состязания на курорте в Испании устраивают ежедневно отдыхающие из России. Среди них замечены друзья Виторгана из "Квартета И" Леонид Барац и Ростислав Хаит, кинорежиссер Марюс Вайсберг, музыкант Лева Би-2. В мужскую компанию затесалась Глюк'oZа: Наталья Ионова приехала в Марбелью вместе с мужем – бизнесменом Александром Чистяковым – и дочками Лидой и Верой.
Исторический матч состоялся 2 мая. После него двое игроков
получили приз: им дозволили припасть к груди Глюк'oZы, да при этом еще и
сфотографироваться. Счастливчиками стали Ростислав Хаит и Максим Виторган.
На фото мужчины прижимаются щеками к пышной груди Натальи Ионовой. Глюк'oZа – в коротком черном топе, с распущенными волосами и в широкополой шляпе. Максим Виторган тянется губами к вожделенным плодам, но ему это не удается (во всяком случае, в кадре). А вот Ростислав Хаит оказался смелее – либо более удачливым – и буквально впился в соблазнительный бюст.
Подписчики Максима Виторгана, рассмотрев снимок в Instagram актера, гадают: не вернется ли к артисту бумерангом история с Константином Богомоловым, которому бывший муж Ксении Собчак разбил нос. Александр Чистяков – человек спортивный, как он относится к шалостям супруги – пока непонятно. Хотя сама Глюк'oZа неоднократно заявляла, что они с мужем дают друг другу определенную свободу - певица заверяет, что именно это спасает их брак, напоминает "Комсомольская правда".
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