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Холостой Виторган присосался к груди Глюк'оZы

Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Максим Виторган попал в хорошую компанию. На испанском курорте Марбелья, куда актер уехал отдыхать с сыном Платоном, собрались около десятка звезд российского шоу-бизнеса. Знаменитости прекрасно проводят время - в частности, целуют грудь певицы Глюк'oZы после дружеского волейбольного матча.
прочитано 1224 раза

Турнир по пляжному волейболу в Марбелье не обходится без участия Максима Виторгана. Состязания на курорте в Испании устраивают ежедневно отдыхающие из России. Среди них замечены друзья Виторгана из "Квартета И" Леонид Барац и Ростислав Хаит, кинорежиссер Марюс Вайсберг, музыкант Лева Би-2. В мужскую компанию затесалась Глюк'oZа: Наталья Ионова приехала в Марбелью вместе с мужем – бизнесменом Александром Чистяковым – и дочками Лидой и Верой.

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Максим Эммануилович Виторган Актер

Исторический матч состоялся 2 мая. После него двое игроков получили приз: им дозволили припасть к груди Глюк'oZы, да при этом еще и сфотографироваться. Счастливчиками стали Ростислав Хаит и Максим Виторган.

На фото мужчины прижимаются щеками к пышной груди Натальи Ионовой. Глюк'oZа – в коротком черном топе, с распущенными волосами и в широкополой шляпе. Максим Виторган тянется губами к вожделенным плодам, но ему это не удается (во всяком случае, в кадре). А вот Ростислав Хаит оказался смелее – либо более удачливым – и буквально впился в соблазнительный бюст.

Подписчики Максима Виторгана, рассмотрев снимок в Instagram актера, гадают: не вернется ли к артисту бумерангом история с Константином Богомоловым, которому бывший муж Ксении Собчак разбил нос. Александр Чистяков – человек спортивный, как он относится к шалостям супруги – пока непонятно. Хотя сама Глюк'oZа неоднократно заявляла, что они с мужем дают друг другу определенную свободу - певица заверяет, что именно это спасает их брак, напоминает "Комсомольская правда".

Автор: Андрей Евлампиев3 мая 2019, 14:43
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567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ну всякое бывает самая главное это ребенок а Крестина себе и другова найдет
Гость
Ответить
холостой а был ли брак и штамп кто видел,пожили фиктивно каждый своё получил и по сторонам тихо не могли разбежатся надо шоу чтобы все полоскали пиар хоть как а то тишина не вспоминают забыли напомним
1

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