Буйная Собчак пообещала отругать мать
Отношения у Ксении Собчак с матерью – политиком Людмилой Нарусовой – всегда были натянутыми. Будущей телезвезде было 18 лет, когда умер ее отец, Анатолий Собчак – но даже общее горе не добавило близости.
"У меня очень строгая мама. Мое детство было посвящено борьбе с мамой. Папа называл меня "моя домашняя Чечня". Я всеми силами отстаивала свое право на личное пространство, чтобы никто не читал мои дневники", – рассказывала как-то журналистка.
Ксения Собчак с юных лет отличалась бунтарским характером: сбегала из дома, не слушалась родителей. И все же с возрастом она остепенилась, а после рождения ребенка потеплели и отношения с Нарусовой. Однако проблемы все еще остались – о чем и упомянула Собчак в своем поздравлении.
"Я буду продолжать следить за твоим ЗОЖ и говорить: "Оставь ребенка в покое", мы наверное не раз еще будем ругаться. Но знай, это все от любви и знания, что ты самая родная и близкая. С днем рождения, мама!", – поздравила Нарусову дочка.
К поздравлениям присоединились не только подписчики Ксении Собчак, но и знаменитости. Под постом отметились Стас Садальский, Валентин Юдашкин и Катя Лель, пишет StarHit.
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