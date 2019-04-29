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"Сидела на коленках": Собчак проговорилась об интимной связи с Зеленским

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая поделилась воспоминаниями о работе с шоуменом. Ксения Собчак рассказала, как сидела на коленях избранного президента Украины. 
прочитано 1138 раз

Несколько часов назад звезда опубликовала на странице в Instagram отрывок из юмористической программы, где актеры сидят в кабинете полицейского. "А ты мне сразу приглянулся", – сказала журналистка и села на колени Владимира Зеленского.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

В подписи к посту она поздравила шоумена с победой на выборах лидера Украины. "Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни", – приводит слова Ксении Собчак Teleprogramma.pro.

В комментариях один из пользователей с иронией отметил, что телеведущая положительно влияет на судьбу своих коллег. "Кто к Ксении прикасается – тому светит и президентство. Рано или поздно", – заявил подписчик.

Другой пользователь представил, что случилось бы, если бы журналистка сама стала президентом. "Если бы вы стали президентом, тогда бы Россия посидела на коленях у Украины", – написал он.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Напомним, что второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Согласно данным ЦИК, актер Владимир Зеленский набрал около 73,22% голосов. За действующего лидера страны Петра Порошенко проголосовали 24,45% граждан.

Автор: Полина Крылова29 апреля 2019, 08:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
У кого только она не сидела. " Девушка спониженной социальной оценкой".
Гость
Ответить
ну конечно как без Собчак может чтото обойтись нюх на деньги и выгоду от пирога
1

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