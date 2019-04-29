"Сидела на коленках": Собчак проговорилась об интимной связи с Зеленским
Несколько часов назад звезда опубликовала на странице в Instagram отрывок из юмористической программы, где актеры сидят в кабинете полицейского. "А ты мне сразу приглянулся", – сказала журналистка и села на колени Владимира Зеленского.
В подписи к посту она поздравила шоумена с победой на выборах лидера Украины. "Теперь я действительно могу говорить, что сидела на коленках у президента! Вот уж действительно, неисповедимы пути Господни", – приводит слова Ксении Собчак Teleprogramma.pro.
В комментариях один из пользователей с иронией отметил, что телеведущая положительно влияет на судьбу своих коллег. "Кто к Ксении прикасается – тому светит и президентство. Рано или поздно", – заявил подписчик.
Другой пользователь представил, что случилось бы, если бы журналистка сама стала президентом. "Если бы вы стали президентом, тогда бы Россия посидела на коленях у Украины", – написал он.
Напомним, что второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Согласно данным ЦИК, актер Владимир Зеленский набрал около 73,22% голосов. За действующего лидера страны Петра Порошенко проголосовали 24,45% граждан.
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