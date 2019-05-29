Поргина отдала вещи Караченцова
Вдова Караченцова полна энергии и творческих планов. Кажется, что за этот год она даже похорошела! Сегодня Людмила Андреевна отбирает эскизы памятника для могилы мужа. Скорее всего монумент отольют из бронзы и на нем будет запечатлен фрагмент спектакля "Юнона и Авось", в котором кумир миллионов играл на протяжение тридцати трех лет.
К двум значимым датам Поргина планирует приурочить и открытие в Бахрушинском музее выставки памяти Николая Караченцова. Материалы для нее она собирает из архивов мужа.
"Представители музея сами вышли на меня и предложили создать такую экспозицию, – рассказала Поргина. – Я уже передала им часть редких фотографий и писем Коли. Мне предстоит еще очень большая работа, так как нужно разобрать домашний архив с видеозаписями мужа, его документами и личными вещами. Я уверена, что в октябре мы достойно почтим память Коли".
Близкая подруга семьи Караченцовых композитор и поэтесса Елена Суржикова много лет дружила и работала с Николаем Петровичем. Он пел многие ее песни, они вместе гастролировали по стране. И сейчас Суржикова выпускает книгу о своем друге – социальный роман "Гром небесный".
"Я хотела издать книгу о Коле еще в апреле, – сообщила Елена Суржикова, – но поскольку к годовщине его ухода Люда Поргина готовит целый ряд мероприятий, то я решила перенести презентацию своего романа на октябрь. Я советовалась с Людой, мы решили провести е в ее Доме книги на Арбате. Соберем всех наших и Колиных друзей, сделаем небольшой концерт. Я планирую пригласить выступить Диму Харатьяна, Олю Кабо, Ксению Георгиади, Раду Рай, Ирину Грибулину. Конечно же, думаю, что и актеры "Ленкома" придут".
Кроме того, в скором времени начнутся съемки фильма об актере, в котором примут участие его друзья и коллеги: Инна Чурикова, Максим Дунаевский, Елена Суржикова, Владимир Быстряков, Борис Чунаев. Его покажут на одном из центральных телеканалов.
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