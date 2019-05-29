Наследник Овечкина сбежал от матери
Сыну Овечкина Сергею исполнилось девять месяцев. Супруга известного хоккеиста Анастасия Шубская поделилась в Insatgram трогательным моментом семейной истории: Сережа впервые в жизни пополз. Возможно, не желал позировать – и сбежал от объектива камеры, с которой преследовала его мать.
33-летний Александр Овечкин сыграл свадьбу со своей избранницей Анастасией Шубской два года назад. Пара живет в США. В августе 2018 года Анастасия родила сына Сергея. Лицо наследника на фото и видео супруги пока не показывают.
Сын Овечкина, как видно на последних кадрах, обладатель пышной шевелюры. Сергей – парень любознательный, так что теперь, когда он освоил способ передвижения, у родителей возникнет множество дополнительных хлопот.
Анастасия Шубская последние две недели болела за мужа в Словакии, где Александр Овечкин выступал за российскую сборную на чемпионате мира по хоккею. После поражения россиян от финнов в полуфинале модель довольно резко прошлась по критикам нашей команды.
Поклонники надеются, что, когда сыну Овечкина исполнится год, родители, наконец, представят его общественности. Пока же фанаты обсуждают, какой крупный ребенок у звездной пары – настоящий богатырь. Все уверены, что Сергей вырастет копией своего знаменитого отца, пишет Teleprogramma.pro.
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