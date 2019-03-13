Облаченная в черное Шубская показала длинные тонкие ноги

Модель не упустила случая продемонстрировать стройное тело. Супруга известного хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала свежий снимок в Instagram.

На фото девушка запечатлена, судя по всему, в раздевалке фитнесс-клуба. Анастасия позирует в черном боди, открывающим ее длинные худенькие ножки.

Шубская сетует, что ранее не надевала подобных нарядов, однако сейчас находит их удобными. "И почему я раньше не носила боди?" – спросила она саму себя.

Фолловеры отметили, что Анастасия потрясающе выгладит. Сложно поверить, что около полугода назад модель подарила мужу первенца – сына Сергея. У Шубской нет ни грамма лишнего веса.

Напомним, что Анастасия – младшая дочь актрисы Веры Глаголевой. Звезда несколько лет назад скончалась от онкологического заболевания. Шубская до сих пор не отошла от трагедии. Ей очень не хватает родительницы, особенно теперь, когда она тоже познала счастье материнства. С малышом Анастасии помогает няня и сестры, которые частенько приезжают в гости и дают ценные советы по воспитанию. В личном микроблоге модель иногда делится снимками с сыном, однако лицо мальчика не показывает.

Сейчас девушка живет в Вашингтоне. Супруг модели играет за местный клуб НХЛ "Вашингтон Кэпиталз". Сейчас Александр Овечкин борется за очередной Кубок Стенли.