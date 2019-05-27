Алибасов бросил жену с новорожденной дочкой

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Понедельник 27 мая
Лента новостей
14:08
Володин оценил итоги выборов в Европарламент
14:04
Как жара влияет на женский организм
14:01
Напавшего на журналиста чиновника исключают из "Единой России"
14:01
Самая дорогая plus-size модель покоряет народ горячими формами
13:24
Около 300 кг сыра из Европы сожгли в Петербурге
13:17
В России хотят вернуть практику сдачи бутылок
13:05
Правила призыва в армию серьезно ужесточат
13:02
В праймериз "ЕР" участвовало рекордное число молодых людей
12:48
Заключенные подняли бунт и совершили массовый побег из колонии в Одессе
12:13
Голая Меркель верхом на медведе вызвала оторопь
12:13
"Хуже, чем в том колхозе": объехавший МКАД Лукашенко пожаловался на бардак
11:39
"Не вздумайте ехать": фото пустующего Крымского моста вызвало экстаз у украинцев
11:38
Сын экс-сенатора устроил гонки с полицией и сбил инспектора ДПС
11:35
"Я приветствую цветные революции": Диброва разнесли за публичную истерику
11:19
У стен Кремля подают завтраки за 40 тысяч рублей
10:40
"Возраст берет свое": опустившуюся Шарапову списывают со счетов
10:37
Зеленский публично опозорился из-за неприятного запаха
10:34
Москвичка бросила ребенка в торговом центре ради наркотиков
09:59
Женственная Арзамасова произвела фурор (видео)
09:38
Российским чиновникам дадут очередную прибавку к зарплате
09:37
"Я твоя": поверившая в себя Бузова сделала Киркорову заманчивое предложение
09:01
"Так страшно!": артистка Яковлева рассказала о смертельной опухоли
08:51
Фадеев нашел странности в спецвыпуске шоу "Голос.Дети"
08:36
На фестивале "Все цвета джаза" объявили победителей V премии Радио JAZZ
08:14
Россияне довели опозоренного Овечкина
08:07
Гороскоп на неделю
06:30
Зеленскому крепко досталось после хамства в адрес Путина
06:24
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
04:33
Плохие родители: Кейт и Уильям рассекретили любимчика
02:14
"Полный набор советского алкоголика": Самбурскую смешали с грязью после истерики
00:21
"Вышла замуж за лысого, некрасивого парня": Пригожин сделал откровенное заявление
22:37
"Он не может ходить": обездвиженный Гафт довел до слез Немоляеву
22:03
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
20:26
"Я тебя люблю": Агутин растрогал нежным посланием
19:28
Россия вырвала у чехов лакомый кусок
17:43
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 мая 2019 года
17:20
"Закончит как Порошенко": Зеленскому вынесли суровый приговор
16:39
"Грань анорексии": народ заклевал исхудавшую Рудковскую
16:25
"Все такой же молодой": снимок Маликова с детьми вызвал восторг
15:46
Москвичей предупредили об июльской жаре на следующей неделе
15:18
Беременная дочь Хворостовского вышла замуж
14:51
Сексапильная Джанабаева потрясла грудью в Каннах
14:20
Столичные аэропорты задержали более 20 рейсов
13:58
Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
13:47
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
13:23
На праймериз "Единой России" работают 2802 участка
13:23
Подруга проболталась о беременности невесты Тимати
13:03
"Тело в шляпе": Варнава возбудила россиян пикантным фото
12:32
Пугачева заставила мать Королевой кусать локти
12:08
У Лазарева родилась дочь
11:54
"Ты заигрался во лжи": обиженный сын обрушился на Пригожина
11:34
Настя Каменских ответила на слухи о беременности после свадьбы
11:06
Распустивший группу Шнуров раскрыл планы об участии в шоу "Голос"
10:58
Бессовестная внучка обобрала Федосееву-Шукшину до нитки
10:34
"Угробил мою жизнь": Самбурская разрыдалась из-за отца-алкоголика
10:19
Неожиданно и смело: Лорак показала платье невесты
10:08
Зеленского предупредили о серьезной опасности
07:30
Приговоренный к сроку Порошенко упал в ноги Зеленскому
06:35
Друг случайно проговорился о гадком вранье Маркл
03:12
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
01:08
Бородина устроила разборки после выходки дочери
23:16
Уличенная в тайной связи с Киркоровым Жасмин прервала молчание
20:36
Расторгуева поймали на глупом копировании
18:30
Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею
17:58
С большинством превышенцев банка "Югра" рассчитаются через 2 месяца
17:48
Вскрылась настоящая причина отсутствия дочери Алсу на новом финале "Голоса"
17:26
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 мая 2019 года
16:56
Володин: Программу "Безопасный город" нужно внедрить по всей стране
16:45
Есть пострадавшие: в Москве столкнулись Porsche и Mercedes
16:15
В Москве при жутком пожаре погибли два человека
15:32
Королева раскошелилась на "платье девственности"
15:12
"Тошнит от этой мерзости": устроившую разврат Бузову закидали камнями
14:52
Ольгу Серябкину терроризирует маньяк
14:17
Воссоединение?: Топурия появилась в компании бывшего
14:00
В окружении Зеленского проболтались о серьезной зависимости
13:36
Куда Рудковская дела деньги младшего сына
13:01
Умер лауреат Нобелевской премии
12:57
Объявившая о пополнении Дубцова выбирает имя малышу
12:31
Жуткое землетрясение застало Плющенко врасплох
12:03
Седокова откровенно высказалась о связях со взрослыми мужчинами
11:50
Было трое: Борисова признала зависимость от секса
11:23
Концерт Цымбалюк-Романовской и ее любовника со скандалом отменили по приказу МЧС
11:20
Мольбы Кристины Орбакайте были услышаны
10:37
Первый канал сглаживает углы после скандала на "Голос.Дети"
10:16
"Куколка": народ обласкал кардинально изменившуюся Волочкову
08:34
"Трое детей": Серову сообщили радостное известие
06:27
"Относился как к прислуге": вскрылись шокирующие подробности отношений Уильяма и Кейт
04:08
"Скатерть-самобранка": Наталья Водянова обескуражила странным нарядом
02:16
Ученые нашли способ вылечить рак мозга
01:36
Совет на выходные
00:03
У рассказавшего о педофилии Малахова нашелся защитник
23:32
Стал известен победитель шоу "Голос.Дети"
22:00
Дочь Серова впервые официально представила мужа
21:59
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья
21:47
Соскучившаяся по вниманию Борисова прихорашивается перед ухажером
21:46
Наперсточники: руководству "Евровидения" указали на дверь
21:39
Получившая миллионы Канделаки расскажет о съемках в порно
21:22
Лидер движения "Наше Измайлово" обвинил Навального и Соболь в беспринципности
21:20
Москвичей предупредили о грозе и ливне
20:41
На северо-востоке столицы турист угнал такси
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
Концерт Цымбалюк-Романовской и ее любовника со скандалом отменили по приказу МЧС
Мольбы Кристины Орбакайте были услышаны
Было трое: Борисова признала зависимость от секса
Шоу-бизнес

Алибасов бросил жену с новорожденной дочкой

Бари Алибасов с сыном. Кадр youtube.com
В семье музыкального продюсера Бари Алибасова скандал. Речь идет об оставленной женщине с новорожденной дочкой.
прочитано 1290 раз

Бари Алибасов стал отцом еще зимой. Журналистка Виолетта Гришина родила девочку, которую назвали Амелией. И вот теперь стало известно, что Алибасов оставил жену с маленькой дочкой. Речь идет о сыне и полном тезке продюсера Бари Алибасова. Кстати, лидер скандально известной группы "На-на" внучку ни разу не видел.

ПО ТЕМЕ

У Бари Алибасова родилась дочь

Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной

 Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

Скандальные подробности всплыли в новом выпуске шоу "Звезды сошлись". В передаче продемонстрировали кадры домашнего видео, где Виолетта показывает малышку. Судя по всему, журналистка счастлива в статусе матери. По мнению Бари Алибасова, в четырехмесячной крохе просматриваются его черты.

Гришина живет в частном доме родителей в Калининграде. В свободное время подрабатывает, поскольку финансовой поддержки от отца Амелии не получает. Пришлось нанять адвоката. Для продюсера это стало неожиданностью – наследник говорил ему, что содержит дочь.

Виолетта заявила, что у них "замороженные отношения", ведь Бари ездит по всей стране, так как является бизнес-тренером. Гришина заверила, что не в обиде на мужа, но хотела бы, чтобы тот больше времени проводил с дочкой. Между тем Алибасов не приехал даже на выписку.

По словам Виолетты, они с Бари не сошлись с характерами, и проблемы возникли еще до рождения Амелии. Подадут ли супруги на развод, пока не известно.

Автор: Наталья Аряева27 мая 2019, 13:32

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

САМ ТАКОЙ
Ответить
ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ. ПОЗОРНЫЙ ХВАСТУН, А НЕ БИЗНЕС ТРЕНЕР. ПО ФИЗИОНОМИИ ВИДНО, ЧТО НЕНАДЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ПРОХИНДЕЙ.
1

Популярные темы форума

Политика

"Закончит как Порошенко": Зеленскому вынесли суровый приговор
Новые санкции: Украина нанесла подлый удар по России
Медведев примет участие в подведении итогов праймериз "ЕР"
Тереза Мэй стала жертвой страшного проклятья

Шоу-бизнес

Алибасов бросил жену с новорожденной дочкой
"Колготки в сеточку и короткая юбка": муж Поклонской поделился пикантными воспоминаниями
"Он меня никуда не отпускал": Федосеева-Шукшина рассказала о муже-деспоте
"Это больно и трагично": Пригожин поставил точку в семейной распре

Проишествия

Кошмар в Италии: россияне разбились в страшном ДТП (видео)
Подручные США обстреляли ракетами россиян
Отказ системы: падающий истребитель врезался в здание (видео)
Смерть Сергея Доренко попала на видео

Lifestyle

"Вы все рухнете!": народ бьется в истерике после сюрприза от "Би-2"
Финал "Игры престолов": опубликован трейлер (видео)
"Поражен и убит": Энтина добила внезапная трагедия
Народ раскрыл рот от устроенного Хабенским и Литвиновой
Политика

Зеленскому крепко досталось после хамства в адрес Путина

Выскочка получил по заслугам
Шоу-бизнес

Вскрылась настоящая причина отсутствия дочери Алсу на новом финале "Голоса"

Семья оградила ребенка от травли и психологической травмы
Шоу-бизнес

"Вышла замуж за лысого, некрасивого парня": Пригожин сделал откровенное заявление

Продюсер неожиданно высказался
Шоу-бизнес

"Так страшно!": артистка Яковлева рассказала о смертельной опухоли

Откровенное заявление популярной актрисы

Гороскоп

Гороскоп на неделю
"Регина снова выйдет замуж": Топалова готовят к незавидной участи
"Будет с отцом": стало известно о дальнейшей судьбе дочери Лорак
"Трое детей": Серову сообщили радостное известие

Фоторепортажи

Самая дорогая plus-size модель покоряет народ горячими формами
Безутешная вдова взяла в путешествие картонную копию умершего мужа
Ослепительный Киркоров резко помолодел
В сети набирает обороты отвратительный флешмоб Ugly faces

Спорт

Сборная России совершила невероятное в полуфинале ЧМ по хоккею
Задравшую нос Загитову спустили с небес на землю
Красавица Медведева жестко отшила жениха-канадца
Жена Кокорина устроила истерику в зале суда

Регионы

Путин неожиданно проговорился про пустующий Крымский мост
Шестилетний мальчик решил побить рекорд по отжиманию (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru