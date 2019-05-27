Алибасов бросил жену с новорожденной дочкой
Бари Алибасов стал отцом еще зимой. Журналистка Виолетта Гришина родила девочку, которую назвали Амелией. И вот теперь стало известно, что Алибасов оставил жену с маленькой дочкой. Речь идет о сыне и полном тезке продюсера Бари Алибасова. Кстати, лидер скандально известной группы "На-на" внучку ни разу не видел.
Скандальные подробности всплыли в новом выпуске шоу "Звезды сошлись". В передаче продемонстрировали кадры домашнего видео, где Виолетта показывает малышку. Судя по всему, журналистка счастлива в статусе матери. По мнению Бари Алибасова, в четырехмесячной крохе просматриваются его черты.
Гришина живет в частном доме родителей в Калининграде. В свободное время подрабатывает, поскольку финансовой поддержки от отца Амелии не получает. Пришлось нанять адвоката. Для продюсера это стало неожиданностью – наследник говорил ему, что содержит дочь.
Виолетта заявила, что у них "замороженные отношения", ведь Бари ездит по всей стране, так как является бизнес-тренером. Гришина заверила, что не в обиде на мужа, но хотела бы, чтобы тот больше времени проводил с дочкой. Между тем Алибасов не приехал даже на выписку.
По словам Виолетты, они с Бари не сошлись с характерами, и проблемы возникли еще до рождения Амелии. Подадут ли супруги на развод, пока не известно.
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