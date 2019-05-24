Соскучившаяся по вниманию Борисова прихорашивается перед ухажером
Знаменитость призналась поклонникам, что отправляется на свидание с незнакомцем. При этом она, какой наряд выбрала, чтобы сразить ухажера наповал.
"В кои то веки собралась на свидание с незнакомцем. Выбор в чем пойти, на этот раз не стоял. Великолепное платье из дорогого твида. В вещах этой марки я КОРОЛЕВА (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) И Lady всегда, надевала его на съемку, а, сегодня, надеюсь, получу и предложение руки и сердца. Буду держать вас в курсе", – сделала важное заявление о переменах в личной жизни Дана Борисова. Общаясь с пользователями соцсети в комментариях, звезда также заявила, что ей предстоит знакомство с родителями избранника.
Отметим, что некоторым фолловерам наряд Даны Борисовой показался слишком скромным. "Платье как у монахини, верните прежнюю Дану из 90-х", "Не сказала бы, что это платье украшает вас. В нем разве, что на знакомство со свекровью", – высказались критические настроенные подписчики.
Напомним, Дана Борисова имеет дочь Полину от бывшего гражданского мужа, бизнесмена Максима Аксенова. После того, как звезда публично призналась в алкогольной и наркотической зависимости и прошла курс лечения в реабилитационном центре Таиланда, мужчина забрал наследницу к себе и через суд обязал телеведущую платить алименты на ребенка. К счастью, в итоге бывшие супруги пришли к соглашению, и девочка переехала к матери.
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