Выпить хотелось: завязавшая Борисова рассказала о тяге к бутылке
Знаменитость призналась, что в период восстановления просто бросалась на мужчин. По словам Даны Борисовой, она превратилась в сексоголика. Ведущая заявила, что в тот период у нее было "всего" три мужчины.
Сейчас сердце Даны свободно, и она в предвкушении новой любви. "Я одна, но очень жду мая. Осенью 2018-го была Мистером Х на "Битве экстрасенсов", и один участник предсказал: в конце весны встречу любовь и построю серьезные отношения", – цитирует звезду StarHit.ru.
Также Борисова рассказала, как трудно ей было не употреблять спиртное. Ранее она сообщила, что после ссоры с дочерью закурила и даже чуть снова не запила. "Начала и завязала через несколько дней. Специально мочила сигареты, и они становились противными на вкус. Выпить тоже хотелось. Как назло, на первом этаже моего дома открылся бутик с шикарным ассортиментом вин. Часто ходила вокруг магазина", – призналась ведущая.
К счастью, Дане удалось выровнять эмоциональный фон. "Очень помогли занятия в группах анонимных наркоманов. Посещала их почти каждый вечер", – отметила она. А когда вернулась дочь, некоторое время жившая с отцом, теледива окончательно успокоилась.
Дана Борисова похвасталась, что ближе к лету откроет собственный салон красоты. Он будет находиться в очень удобном месте – в торговом центре, всего в 30 метрах от метро. "Чувствую, что готова любые горы свернуть!" – оптимистично заключила Дана Борисова.
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