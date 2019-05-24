"Никто не навестил": Малахов объявил о госпитализации Дорониной
Андрей Малахов встретился с Ириной Корчевниковой, матерью телеведущего Бориса Корчевникова, директором Театра кукол имени Образцова, на церемонии вручения Премии имени Льва Николаева. Она буквально возродила культурное заведение – прогнала арендаторов, открыла третью сцену и улучшила экономические показатели.
А когда закончился шестилетний контракт, "без единого доброго слова" в ее адрес сотрудникам представили нового директора – бывшего чемпиона СССР по теннису Владимира Бакулева. "Я бы не стал писать эту колонку, если бы в случае с Ириной Леонидовной ее увольнение из театра хотя бы обсуждалось", – отметил Малахов.
Скандально известный телеведущий рассказал и другую историю. Он встретился с народным артистом России Романом Виктюком и поинтересовался, как поживает бывший худрук и директор МХАТ имени Горького Татьяна Доронина, чья отставка тоже стала неожиданностью. "Оказалось, Татьяна Васильевна лежит в больнице, и ни один из актеров, которым она помогала, ее не навестил", – сообщил Андрей Малахов в авторской колонке на сайте StarHit.
Напомним, в декабре 2018 года стало известно, что место Татьяны Дорониной занял Эдуард Бояков, а актриса получила должность президента театра. С тех пор зрители винят режиссера в том, что он привел к "ухудшению морального и физического состояния" знаменитости.
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