"Никто не навестил": Малахов объявил о госпитализации Дорониной

Андрей Малахов в своей авторской колонке рассказал о двух деятелях культуры – Татьяне Дорониной и Ирине Корчевниковой. По словам шоумена, их увольнение стало неожиданностью, причем одна еще и попала в больницу.

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