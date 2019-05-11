Воркующих Собчак и Богомолова застукали на людях
Кадры с мероприятия появились в Сети. Судя по ним, знаменитости больше были увлечены друг другом, чем происходящим вокруг: они кокетничали и ворковали.
На фото, опубликованном на странице журнала Tatler Russia в Instagram, Ксения Собчак и Константин Богомолов открыто влюблено смотрят друг на друга. При этом оба нежно улыбаются.
Отметим, что знаменитая на весь мир Венецианская биеннале стартует 11 мая. Предворяет мероприятие вернисаж, на котором и появились Собчак с Богомоловым.
Отметим, Ксения Собчак с режиссером отдыхает в Италии. Сама звезда не публикует фото и видео с бойфрендом, однако Константин Богомолов не постеснялся и поделился в своем Instagram кадрами, на которых снял телеведущую со спины. На них она спускалась по лестнице на фоне итальянских пейзажей.
Напомним, КсенияСобчак пока еще официально замужем за актером Максимом Виторганом, но не так давно пара объявила о расставании. Ходят слухи, что причиной разлада в семье стал именно роман Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. У журналистки есть маленький сын Платон от Виторгана.
Пианистка впала в глубокую скорбь
В Сети обсуждают внешность певицы
Шоумен возмутился в соцсети
Экс-супруга репера Гуфа слегла с нервным срывом
Популярные темы форума
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Дети не хотят идти в школу
Беременна от женатого
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
у моего мужа двое детей от другой женщины
Мне 19 ему 40.
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Мужа приворожили
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
С Днем Плбеды!!! Урааааааа!
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
как простить измену мужа
Почему все мужики козлы?
Алсу опозорилась
Не переношу жару
Она хочет замуж, а я не готов.
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
Мой сын стал много пить
почему всё так сложно?
Хочу густые брови.
Девушка мне не делает минет.
Кажется жена мне изменяет
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Зачем нужен секс
Что это ?Ищу мужика бесконечно.
Убить полковника Сандерса!
У меня страх перед насекомыми.
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
я разочарованна людьми
Начинаю свое движение в творчестве