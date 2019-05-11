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Воркующих Собчак и Богомолова застукали на людях

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая и режиссер пришли на открытие Венецианского биеннале. Ксения Собчак ничуть не постеснялась показать свои чувства на публике.
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Кадры с мероприятия появились в Сети. Судя по ним, знаменитости больше были увлечены друг другом, чем происходящим вокруг: они кокетничали и ворковали.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

На фото, опубликованном на странице журнала Tatler Russia в Instagram, Ксения Собчак и Константин Богомолов открыто влюблено смотрят друг на друга. При этом оба нежно улыбаются.

Отметим, что знаменитая на весь мир Венецианская биеннале стартует 11 мая. Предворяет мероприятие вернисаж, на котором и появились Собчак с Богомоловым.

Отметим, Ксения Собчак с режиссером отдыхает в Италии. Сама звезда не публикует фото и видео с бойфрендом, однако Константин Богомолов не постеснялся и поделился в своем Instagram кадрами, на которых снял телеведущую со спины. На них она спускалась по лестнице на фоне итальянских пейзажей.

Напомним, КсенияСобчак пока еще официально замужем за актером Максимом Виторганом, но не так давно пара объявила о расставании. Ходят слухи, что причиной разлада в семье стал именно роман Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. У журналистки есть маленький сын Платон от Виторгана.

Автор: Валерия Нарская11 мая 2019, 00:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

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