Стало известно настоящее имя Меган Маркл
Первенец Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая. Однако лишь вчера журналисты опубликовали свидетельство о рождении малыша. В официальном документе герцогиню Сассекскую называют "принцессой Соединенного Королевства".
Кроме того, в свидетельстве можно встретить настоящее имя бывшей актрисы, которое она получила при рождении – Рейчел Меган. Супруга принца Гарри всегда тщательно скрывала его от прессы, и предпочитала, чтобы к ней обращались как к Меган Маркл.
В свидетельстве также указано место рождения первенца герцога и герцогини Сассекских. Малыш появился на свет в Portland Hospital в Лондоне. Известно, что в этой больнице также побывали Виктория Бэкхем, Сара Фергюсон и многие другие звезды, уточняет Express.co.uk.
Напомним, что недавно в Сети появились первые фотографии наследника Меган Маркл и принца Гарри. На снимках бывшая актриса держит на руках Арчи. На малыша с улыбкой смотрит королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп. Рядом с бывшей актрисой стоит ее мать Дориа Рагланд. Женщина с трепетом наблюдает за маленьким внуком. В комментариях к фотографиям поклонники наперебой стали спорить о том, на кого из родственников больше похож новорожденный.
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