Кудрявцева с задорными сосками показала подросшую дочь
На майские праздники теледива и ее семья уехали в Майами-Бич. Лера Кудрявцева опубликовала новое фото с отдыха в Instagram.
Звезда и ее дочь Мария запечатлены плещущимися в бассейне. Кудрявцева облачена в ярко-розовый слитный купальник. Пикантности образу теледивы добавляют задорные соски, которые выделяются из-под мокрой ткани. "Моя любовь", – нежно прокомментировала фото знаменитость.
Подписчики отметили, что Маша заметно подросла. Многие интернет-обыватели написали, что роль матери Лере Кудрявцевой очень к лицу.
"Лера, вы мой идеал красоты! Я тоже так хочу выглядеть! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Детки так быстро растут, наслаждайтесь пока такие маленькие можно потискать зацеловать во все места😍🤗🤗", "Вы прекрасно выглядите. Молодая мама с прекрасной дочуркой❤️","Ой Божечки, какие вы уже большие 🌞 милотуся", – восторгались фанаты Леры Кудрявцевой.
Как писали "Дни.ру", ранее Лера Кудрявцева пожаловалась на молодого мужа. Телеведущая посетовала, что снимок, который она попросила его сделать, получился смазанным. Интернет-обывательницы в шутку отметили, что это распространенный мужской "дефект".
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