Ксения Бородина отдает все силы в борьбе за здоровье
Мало что может выбить из равновесия и бешенного рабочего ритма ведущую "Дома-2". На этот раз Ксения повиновалась ситуации и отменила все планы.
Под своим фото в Instagram девушка заявляет о своей болезни. Она уже два дня лежит дома с серьезной простудой. Ее температура проднялась до 38 градусов. Бородина буквально прикована к постели, у нее абсолютно нет сил подняться и выйти на работу.
"Вот почему, когда хорошая погода, у тебя новая машина и куча дел, все твои планы рушатся, потому что 38", – сетует телеведущая.
Скорее всего, по мнению поклонников, Ксения простыла в Санкт-Петербурге во время своей последней поездки. Несмотря на солнечную погоду, в городе тогда стоял жуткий ветер.
Под фото в очередной раз начали возникать некоторые подписчики. Они негодовали из-за того, что даже при сильной простуде Ксения умудрилась похвастаться своим новым авто.
"Обязательно нужно выделиться и написать про машину. Менталитет, такой менталитет", – никак не успокаивались завистники.
Напомним, недавно ведущая приобрела белый "Гелендваген" стоимостью 15 миллионов рублей. Теперь девушка часто радостно делится покупкой в своих социальных сетях.
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