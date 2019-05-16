Винокур официально развелась с мужем после слов о втором ребенке
Журналистам удалось выяснить, что расторжение брака состоялось 13 мая. На сайте Мосгорсуда появились документы, подтверждающие этот факт.
33-летняя Анастасия Винокур не стала требовать от экс-возлюбленного алименты. Скорее всего, в этом вопросе теперь уже бывшие супруги разобрались без вмешательства Фемиды.
Сын Анастасии и Григория останется жить с матерью. Однако Матвеевичев сможет навещать ребенка, порядок встреч продюсера с наследником установил суд.
Примечательно, что в официальных аккаунтах бывших супругов нет ни слова о разводе. Анастасия Винокур публикует фотоотчеты с работы, а Григорий Матвеевичев выкладывает снимки с сыном и экс-супругой. Об этом сообщает StarHit.
Как писали "Дни.ру", слухи о том, что семья дочери Владимира Винокура распалась, ходили еще в начале апреля. Меж тем супруги делали вид, что все в порядке, и сплетни не комментировали. Более того, в одном из интервью балерина уверила поклонников, что не против завести второго ребенка, желательно девочку, но не сейчас, так как морально не готова к таким переменам.
Анастасия Винокур откладывает вторые роды, потому что боится выпасть из жизни театра. Век балерин на сцене короток, поэтому ей хочется насладиться работой. Звезда уверена, что у нее еще будет возможность подарить этому миру малыша.
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