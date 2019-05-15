Соперница люто возненавидела ребенка Меган Маркл

Американская телезвезда Ким Кардашьян в ярости из-за рождения наследника у герцогини Сассекской. Она ревнует поклонников к Меган Маркл.

Через несколько дней после рождения сына Меган Маркл и принца Гарри модель стала матерью в четвертый раз. Ким Кардашьян люто возненавидела королевского наследника, ведь его появление на свет вызвало большой ажиотаж во всем мире. Роды телезвезды остались в тени – мировые СМИ просто проигнорировали это событие.

Знакомые модели отметили, что она оказалась в тени Меган: раньше пресса активно обсуждала ее детей, а теперь все внимание сосредоточено на ребенке герцогини. Ким такое положение вещей не устраивает, сообщает "Экспресс-газета".

Отметим, что сына Кардашьян вынашивала суррогатная мать. Вторая беременность подорвала здоровье модели, и врачи запретили ей рожать. К услугам суррогатной матери звезда обращалась дважды. Меган Маркл рожала самостоятельно.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри стали родителями 6 мая. Малыша назвали Арчи. Герцог и герцогиня Сассекские показали первенца журналистам. В Сети быстро распространились фотографии маленького наследника. С новым членом семьи уже познакомились королева Елизавета II и принц Филипп.