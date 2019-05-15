Закапывают по шею и кормят: пристрастия Собчак назвали нездоровыми

Телеведущая откровенно рассказала поклонникам, какие развлечения смогла попробовать на отдыхе. Ксения Собчак вызвала отвращение у обывателей.

В личном Instagram знаменитость поделилась снимками, сделанными в Венеции. Ниже Ксения Собчак рассказала, как продуктивно проходит ее день.

"Это фото сделано через десять минут после того, как Федор-Павлов-Андреевич пригласил меня на ужин-перформанс, где людям связывают руки и кормят. А потом закапывают по шею и тоже кормят", – написала теледива.

Звезда отметила, что друг обещал ей лучшие места. Она расположится с директором музея Tate, в которого ее приятель плюнул огурцом несколько лет назад во время другого перформанса.

После Собчак продолжила эпатировать публику. Звезда объяснила, что именно запечатлено на опубликованном ею фото.

"А тут я стою посередине "активного искусства", символизирующего кровь заболевшего СПИДом друга художника. Все вокруг как бы намекает, что мне пора домой!" – резюмировала телеведущая.

Пост Ксении Собчак ошеломил интернет-обывателей. Пользователи Сети решили высказаться в комментариях. Они не выбирали выражений, критикуя звезду. Более того, пристрастия телеведущей назвали нездоровыми. "Диагноз пора ставить", "Больная на всю голову", "Психика нарушена полностью, живет человек сумасшествием, если бы простой человек, давно отправили бы в психушку, дурная баба, жалко ребенка", – напали подписчики на Ксению Собчак. Об этом сообщает Пятый канал.