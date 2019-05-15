Сболтнувший лишнего Малинин отказался отвечать Галкину

Новыми гостями шоу Максима Галкина и Юлии Меньшовой "Сегодня вечером" стали певец Александр Малинин с супругой Эммой. Они откровенно рассказали о своих отношениях.

Александр и Эмма Малинины вместе почти 30 лет. Максим Галкин предположил, что за это время супруга стала для певца руководителем. "Я ее называю: "Мое руководство", – подтвердил тот. "А что, жены не должны?!" – немедленно отреагировала Эмма.

Галкин тут же нашелся с ответом: "По-разному бывает. Есть жены-домоседки, которые сидят дома, ждут и вообще не вмешиваются..." Малинина тоже не растерялась: "А я жду, сижу дома. Я нигде не тусуюсь. За 28 лет никто не может меня упрекнуть в том, чтобы я сидела и где-то пила шампанское без своего мужа!"

Ведущий решил вывести пару на откровенность. Он признался, что всегда был подкаблучником в отношениях со своей супругой Аллой Пугачевой и никогда этого не стеснялся. "Ты тоже подкаблучник или скрываешь?" – обратился Максим Галкин к артисту. Однако гость решил не отвечать на каверзный вопрос.

Вместо этого Александр Малинин рассказал, как однажды сболтнул лишнего, за что поплатился. "Мы в последнее время даже не озвучиваем это слов, потому что я один раз пошутил, вот как ты сейчас, а потом на меня столько свалилось! Мы с тобой, Макс, подкаблучники, но это же не значит, что нами можно помыкать... Главное – сделать приятное любимой женщине", – цитирует исполнителя Teleprogramma.pro.