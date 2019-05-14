Басков сбежал из России к ветреной Волочковой
Где именно Николай Басков проводит свой отпуск – неизвестно, певец игнорирует вопросы подписчиков. На фотографиях видны роскошная вилла, бассейн, океанский берег и экзотические животные. Друзья Николая отметили, что отдых отлично повлиял на его самочувствие – видно даже на фото.
Поклонники артиста, удрученные молчанием своего кумира, попытались сами выяснить, где находится Басков. В конце концов решили, что певец на Мальдивах. А потом вспомнили, что там же отдыхает и Анастасия Волочкова.
Поскольку в прошлом году в Сети упорно муссировались слухи о предстоящей свадьбе двух звезд, фанаты обеспокоились. Они сомневаются, что балерина составит хорошую партию "золотому голосу России". Подписчики переживают: по их мнению, артист снова попал в плохую компанию. Но надеются, что Николай Басков окажется умнее и не будет связываться с Волочковой, которая для него – "пройденный этап".
Николаю Баскову потребовался отдых после тяжелой работы над клипом "Караоке". В ролике, который длится 21 минуту, приняли участие Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Иосиф Пригожин и другие звезды. За два дня видео набрало 2 миллиона просмотров на Youtube, пишет Teleprogramma.pro.
Николай Басков гордится своим детищем. Это самый продолжительный музыкальный клип за всю историю российского шоу-бизнеса. Поклонники Басковым восторгаются и благодарят певца за нелегкий и самоотверженный труд.
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