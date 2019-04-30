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"Поняла, что возбуждаюсь": неожиданное признание поклонницы смутило Баскова

Николай Басков. Фото: www.globallookpress.com
Николая Баскова смутило неожиданное признание возбужденной поклонницы. Певец стал жертвой розыгрыша участников популярного шоу на YouTube-канале.
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Желание быть ближе к молодежной аудитории сыграло злую шутку с Николаем Басковым. Певец не только стал жертвой розыгрыша в модном YouTube-шоу, но еще и "засветил" свой номер телефона.

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Николай Викторович Басков певец, телеведущий

В популярном юмористическом шоу на столе лежат три карточки: "Звезда", "Комментарий" и "Наказание". Двое участников по очереди вытягивают "звезду", которой должны написать глупый или оскорбительный комментарий под последним постом в Instagram. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет – его ждет наказание.

Участнице шоу выпала карточка с именем Николая Баскова. Комментарий же был следующим: "Когда вас облило экскрементами в клипе "Ибица", я сначала смеялась. А потом поняла, что возбуждаюсь. Спасибо вам за это чувство".

Позже Николай Басков выплеснул свое возмущение на странице в Instagram. "Огромное "спасибо" за мой сумасшедший день всем редакторам программы, которые засветили мой телефон в эфире и пусть этот треш вы тоже когда нибудь испытаете, когда я выложу ваши личные номера", – возмутился Николай (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Подписчики пришли в ужас и поддержали травмированного артиста в комментариях.

Автор: Андрей Евлампиев30 апреля 2019, 00:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Басков удивительно похорошел

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