"Поняла, что возбуждаюсь": неожиданное признание поклонницы смутило Баскова

Николая Баскова смутило неожиданное признание возбужденной поклонницы. Певец стал жертвой розыгрыша участников популярного шоу на YouTube-канале.

Желание быть ближе к молодежной аудитории сыграло злую шутку с Николаем Басковым. Певец не только стал жертвой розыгрыша в модном YouTube-шоу, но еще и "засветил" свой номер телефона.

В популярном юмористическом шоу на столе лежат три карточки: "Звезда", "Комментарий" и "Наказание". Двое участников по очереди вытягивают "звезду", которой должны написать глупый или оскорбительный комментарий под последним постом в Instagram. Если участник соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет – его ждет наказание.

Участнице шоу выпала карточка с именем Николая Баскова. Комментарий же был следующим: "Когда вас облило экскрементами в клипе "Ибица", я сначала смеялась. А потом поняла, что возбуждаюсь. Спасибо вам за это чувство".

Позже Николай Басков выплеснул свое возмущение на странице в Instagram. "Огромное "спасибо" за мой сумасшедший день всем редакторам программы, которые засветили мой телефон в эфире и пусть этот треш вы тоже когда нибудь испытаете, когда я выложу ваши личные номера", – возмутился Николай (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Подписчики пришли в ужас и поддержали травмированного артиста в комментариях.