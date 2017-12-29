Май Абрикосов рассказал о закрытии "Дома-2"

Май Абрикосов высказал уверенность, что "Дом-2" разваливается. По мнению звезды реалити-шоу, нужно провести реорганизацию, иначе телепроект закроется.

На своем официальном сайте Май Абрикосов (настоящее имя Роман Тертишный) порассуждал о будущности проекта, сделавшего его знаменитым, – "Доме-2". По мнению Тертишного, его не ждет ничего хорошего, если он будет следовать выбранному курсу.

"Дому-2" необходим свежий взгляд, новые идеи. Ведь то состояние, в котором шоу оставлено, называется "развал". "Дом-2" стал понятием нарицательным. Он ассоциируется с пошлостью, развратом, мерзостью, тупостью, жестокостью. Зрители устали от скандальности. Если информационная пища вся будет состоять из жгучего перца, ее никто не съест, а поплюются. Как раз это и происходит сейчас – зрители плюются. "Дом-2" закроется, если совсем пропадет зрительский интерес", – высказал уверенность Роман.

Для спасения телепроекта Тертишный предложил несколько вариантов. Так, организаторам следует избавиться от множества рубрик, лишних ведущих, оставив только Ксению Бородину, Ольгу Бузову и, возможно, Влада Кадони; отказаться от площадки на Сейшелах, поскольку там ничего не происходит; не возвращать старых участников, а большинство нынешних – выгнать.

По мнению Тертишного, в телепроекте пропала конкуренция. "Участники не боятся вылететь из шоу. Они плавают в бассейнах, пьют фруктовые смузи, фотографируются, отдыхают, играют в нелепые конкурсы. Лень. Беззаботность. Не на что смотреть. Вот, к примеру, возьмем вокальный конкурс "Голос" на Первом канале. Там вообще любовь никто не строит, но напряжение растет каждую секунду, потому что происходит борьба между участниками", – объяснил Роман.

Публикация от Дом-2 (@dom2_tnt) Дек 28, 2017 at 7:33 PST

Высказался Тертишный и об увольнении одного из продюсеров "Дома-2" Алексея Михайловского. "С уходом Михайловского ничего особо не изменилось, потому что он давно перестал быть ключевой фигурой проекта. Когда-то он был хорошим руководителем – до тех пор, пока не утратил связь со зрителями. И не такие акулы телевидения выдыхаются, что уж говорить о Михайловском. Его эпоха прошла", – заключил бывший участник реалити-шоу. Тем не менее Тертишный высказал надежду, что с приходом нового руководства дела телепроекта наладятся, и пожелал успехов в реорганизации.