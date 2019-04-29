"Слезы душат": безутешная Гузеева страдает из-за трагедии в семье
Ведущая программы "Давай поженимся!" Первого канала пребывает в унынии. В день Светлой Пасхи, 28 апреля, Лариса Гузеева рассказала подписчикам в Instagram о переживаниях, терзающих ее душу.
Звезда сообщила, что до сих пор не может смириться с трагедией, которая произошла осенью прошлого года, – умерла ее мать. Несмотря на свою любовь к кулинарии, в Христово Воскресение знаменитость не стала готовить никаких праздничных угощений для близких, передает Пятый канал.
"Христос Воскресе! Православные! Терпения! Покоя! Радости!" - написала Лариса Гузеева в соцсети. Один из фолловеров поинтересовался, делала ли артистка кулич. "Первая Пасха без мамочки… Не могу ничего делать. Совсем. Слезы душат. Душа болит", – ответила телеведущая.
В комментариях поклонники попытались найти слова утешения для Ларисы Гузеевой. Они поддержали звезду и выразили ей сочувствие.
Отметим, Лариса Гузеева очень гордится своими взрослыми детьми – дочерью Ольгой и сыном Георгием. Знаменитость выходит с дочерью в свет и публикует фотоотчеты в своем микроблоге. Ранее телеведущая показала, как наследники пришли к ней на работу.
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