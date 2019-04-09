"Такой же красавец": 15-летний сын стал копией Хворостовского

Вдова известного оперного певца показала повзрослевшего сына Максима. Отпрыск становится копией знаменитого отца – Дмитрия Хворостовского.

Флоранс Илли-Хворостовская опубликовала в личном Instagram свежий снимок. На нем запечатлен 15-летний юноша. "Мой прекрасный сын!" – написала ниже супруга знаменитости.

Поклонники Хворостовского внимательно следят за жизнью семьи почившей звезды. Они отметили, что Максим выглядит старше своих лет. За последний год подросток возмужал и приобрел сходство с отцом.

"Такой же красавец , как и папа! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Похож на отца!", "Красавец, благородное и доброе лицо ❤️🤗", "Какой взрослый и красивый парень! Мамина гордость в футболке с папой! 👍😍", "Прекрасный сын у Дмитрия! Думаю, он смотрит с небес на своих детей и улыбается.😢", – рассуждали фанаты в комментариях под фотографией.

Отметим, что Флоранс до сих пор не оправилась от смерти мужа. Часто в личном микроблоге она признается, что безумно скучает по избраннику и будет любить его всегда.

Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года. Два с половиной года знаменитый оперный певец боролся с раком мозга.

У артиста пятеро детей. Впервые женившись на балерине Светлане Ивановой, вокалист усыновил ее дочь Марию. Позже танцовщица родила Дмитрию Хворостовскому близнецов – Александру и Даниила. Во втором браке с Флоранс Илли оперный певец вновь стал отцом – на свет появился сын Максим, а после дочь Нина.