Единственная дочь Владимира Винокура подала на развод
Анастасия Винокур и музыкальный продюсер Григорий Матвеевичев расстались. Сегодня в Пресненский суд города Москвы было подано заявление от имени дочери знаменитости.
Звездная наследница просит развода. Иск зарегистрирован сегодня, 8 апреля. Следующие пять дней документ будет рассматривать судья.
Сама Анастасия не горит желанием комментировать произошедшее. Более того, она заявила, что проблем в ее семье нет.
"Нет, мы не разводимся, никаких комментариев. Это, вероятно, какая-то ошибка или совпадение", – цитирует дочь Владимира Винокура Агентство городских новостей "Москва".
Анастасия и Григорий около шести лет прожили в браке. У них есть малолетний сын Федор. Еще совсем недавно отношения супругов казались идеальными. Влюбленные посвящали друг другу нежные слова о любви, публиковали в Сети красочные снимки с отдыха.
Супруги познакомились в 2010 году. Спустя несколько лет отношений Матвеевичев сделал дочери Владимира Винокура предложение. "Просыпаюсь и вижу: пол усыпан ромашками. На столике — коробочка с кольцом. А на зеркале помадой написано: "Выходи за меня", – рассказывала наследница артиста ранее.
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