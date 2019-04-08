Хилькевич учит дочь матерным песням
Ролик, который Анна Хилькевич выложила в Instagram, вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. На видео ее старшая дочь Арианна танцует, повторяя движения актрисы, под нашумевший хит Skibidi группы Little Big.
Как отметили подписчики Анны Хилькевич, песни группы Little Big, несмотря на огромную популярность, зачастую с вульгарным подтекстом, если не откровенно нецензурные. Еще хуже – клипы. Тем не менее молодая мама решила, что четырехлетней дочери понравится отплясывать под такую музыку и повторять движения танцоров в клипе.
Фанаты наперебой убеждают актрису, что песня – вирусная, она буквально застревает в голове. Говорят Анне Хилькевич и о том, что в четыре года слишком рано слушать "трэшовые" песни. Хилькевич и ее мужа принято считать образцовой парой – тем сильнее удивляются поклонники звезды, отмечая, что она травмирует психику ребенка, пишет Vistanews.
Анна Хилькевич недавно столкнулась с критикой подписчиков, выложив снимок со своей малолетней дочерью в Instagram. Звезда сериала "Универ" впервые отвела ребенка в кино – на мультфильм "Дамбо". Актриса выбрала сеанс 3D, предусмотрительно заверив подписчиков, что очки не вредны для детского зрения.
Поклонники в очередной раз отругали Анну Хилькевич. Они написали, что это издевательство над ребенком. Хилькевич признала, что она "мать нетерпеливая" – хочет как можно быстрее познакомить дочь со всеми развлечениями.
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