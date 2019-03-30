Хилькевич распекли за издевательство над дочерью
Анна Хилькевич столкнулась с критикой подписчиков, выложив снимок со своей малолетней дочерью в Instagram. Звезда сериала "Универ" впервые отвела ребенка в кино, на мультфильм "Дамбо". Причем актриса выбрала сеанс 3D, предусмотрительно заверив подписчиков, что очки не вредны для детского зрения.
"Мы с Яшей еще ни разу не были в кино. Наш папа говорит, что рано, но мой подвид: "мать-нетерпеливая"))) мне нужно все и сразу. Поэтому я решила повести ее на фильм в 3D", – написала Хилькевич.
С мнением папы согласились большинство поклонников актрисы. "Это издевательство над ребенком!", "Ничего себе на глаза нет на нагрузки, даже у меня после этих очков глаза болят", пишут они.
Другие отмечают, что вряд ли малышка способна высидеть весь сеанс спокойно. Впрочем, нашлись и те, кто поддержал Анну в ее стремлении. Молодые мамы делились в комментариях историями как сами отвели своего двухгодовалого ребенка в кино, потому что "устали от декрета".
"Мой сын чуть постарше вроде. Но мы пока не ходим в кинотеатр, причина не зрение и не усидчивость. Все довольно банальнее, громкий звук и акустика. Вызывают переизбыток эмоций, испуг и панику", – написали фанаты в комментариях.
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