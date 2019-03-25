Анна Хилькевич провела незабываемую ночь с бомжем
Актриса призналась, что однажды провела Новый год с бомжем. Она до сих пор помнит ту ночь. Фолловеры поинтересовались, ревновал ли ее муж. На это Анна Хилькевич ответила, что была тогда свободна. Больше подробностей о странном случае из жизни девушки пользователи соцсети не дождались.
Также артистка рассказала, что однажды она выиграла первое место в конкурсе на самый страшный смех, в ее кредо – "движение – жизнь". Кроме того, фанаты узнали, что Анна Хилькевич очень впечатлительная, поэтому не может отпустить ситуацию сразу, а много раз прокручивает ее в голове.
Свойственен актрисе и оптимизм. Анна Хилькевич уверена, что у нее прекрасная зрительная память, но при этом она часто забывает фильмы, которые посмотрела.
Напомним, в конце августа прошлого года Анна Хилькевич стала мамой во второй раз. Артистка подарила супругу бизнесмену Артуру Волкову дочь Марию. Еще во время беременности актриса отмечала, что очень переживает из-за фигуры. Вынашивая ребенка, она набрала 15 килограммов.
Однако уже через несколько месяцев Анна Хилькевич пришла в отличную форму. Девушка опубликовала снимки в купальнике, продемонстрировав подтянутое стройное тело.
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