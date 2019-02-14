Хилькевич навлекла на себя гнев из-за вульгарного снимка в купальнике

Российская актриса опубликовала откровенный снимок, который вызвал негодование у пользователей. Подписчики Анны Хилькевич уверены, что такие посты непозволительны для матери двоих детей.



На снимке, опубликованном в Instagram несколько часов назад, звезда позирует в черном купальнике. В подписи к посту она отметила, что в ее аккаунте давно не появлялись интимные кадры. "Что-то давно не было фотографий в купальнике и без", – поделилась Анна Хилькевич.

Пользователи раскритиковали такую пикантную запись. По мнению комментаторов, актриса, воспитывающая двоих детей, должна быть скромнее. "Взрослая женщина, жена, мама двоих деток. Ну что это такое? Ну ладно – Вам нужно покрасоваться. А муж? Неужели ему вот это нормально? Вам ведь, наверное, ненормально, если бы он при Вас на других пялился?", "Двое детей, муж и такие фото... Муж вообще видит все это?", "Для мамы двоих детей это как-то не очень", – возмутились юзеры.

Поклонники поспешили выступить в защиту звезды. Они напомнили, что Анна Хилькевич вернулась в идеальную форму после родов и не должна стесняться показывать ее. "Где написано, что так не надо, что так некрасиво? Такое ощущение, что нужно жить по идеальному сценарию. Анна – молодец. Живет по своим законам, и ей плевать", "Невероятно красивая. Людям зависть мешает разглядеть эту красоту", "Безумно красивая и счастливая!" – отметили комментаторы.