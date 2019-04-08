Опомнившаяся Бледанс приехала к старшему сыну
Эвелине Бледанс исполнилось 50 лет. А кто даст?! Актриса прекрасно выглядит, тщательно следит за собой, снимается, играет в театре, много путешествует, занимается воспитанием сына Семена с синдромом Дауна. Как ей на все хватает времени и энергии, остается только гадать.
Ожидалось, что в честь круглой даты актриса закатит шумную вечеринку, но не тут-то было. Свой праздник Эвелина решила отметить в узком семейном кругу. "Я вдруг поняла, как сильно – до удушья и боли в сердце! – люблю своих детей! И хочу провести этот праздник с семьей, с моими любимыми сыновьями – Колей и Семеном. Это два самых важных для меня человека", – объявила опомнившаяся Бледанс.
Ее старший наследник, которому в этом году исполнится 25 лет, давно проживает в Израиле, и Эвелина решила отправиться с младшим сыном туда. "Буду работать мамой – стругать салаты, запекать рыбку в духовке, может, даже испеку торт. Люблю готовить и кормить моих мальчишек!" – поделилась она планами.
"Да, я хочу, чтобы мои сыновья были счастливы! И сделаю для этого все, что в моих силах, и даже больше. А еще я бы очень хотела поделиться этим счастьем с другими детьми. Ведь нет ничего прекраснее на свете, чем улыбка и радостные глаза ребенка. Твой он или чужой – неважно. И вот что я решила: все финансы – и те, что планировалось шумно потратить на этот золотой юбилей, и часть тех, что буду зарабатывать позже, – я направлю на организацию собственного благотворительного фонда и на поддержку семей, которые воспитывают детей с особенностями развития. А еще я очень хочу снять большой фильм с участием "солнечных" актеров. Такие фильмы есть во всех странах. Думаю, пришел черед это сделать и в России", – объявила Эвелина Бледанс.
Актриса убеждена, что в 50 лет жизнь только начинается, и планов у нее очень много. На своей официальной странице в социальной сети Instagram она опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена с сыновьями. Чуть позже Эвелина Бледанс выложила еще фото с наследниками. Она извинилась за то, что не было публикаций с праздника.
"Просто было хорошо. Друзья, спасибо всем за поздравления и теплые слова – я чувствую ваши поддержку и любовь! Я чувствую, что вы рядом и всегда подставите плечо! У нас много планов и дел, а пока еще денек я просто мама двух мальчишек – таких разных, и таких любимых!" – призналась счастливая актриса.
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