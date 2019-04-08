Перекроившая себя звезда шоу "Дом-2" похудела до анорексии
Еще пару лет назад Егор Холявин был очень полным. Из-за лишнего веса он сильно комплектовал и не мог наладить личную жизнь. После участия в шоу "Дом-2" он впал в другую крайность – перекроил лицо пластическими операциями и изнурил организм диетами.
На свежем снимке, опубликованным в его Instagram, Холявин выглядит хрупким и субтильным. Еще три месяца назад он не был таким худым. Экс-участник телестройки не признался, сколько килограмм скинул за это время, но, судя по всему, немало.
"SOS! Живой я. Исхудал совсем… Что делать? Как набрать вес? Где эта золотая середина? А может, оставить всё как есть? Помогите", - обратился он к подписчикам в соцсетях.
Ниже он опубликовал хэштег "анорексия", намекнув тем самым на развитие у него заболевания. Отметим, что нервная анорексия очень опасная болезнь, которая без лечения может привести к летальному исходу.
Меж тем фанаты шоу "Дом-2" бывшего участника не жалеют. Они считают, что Холявин просто требует внимания.
"Где голова была когда ложился под нож, предупреждали о последствиях, писали, говорили 🙏 столько раз резаный " в погоне за славой и Красотой 🙄. О какой помощи идет речь, денег надо. Или своим умом поделиться 🤦 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Просто организм уже не выдержует, этих всех операций. Ты же чуть на тот свет не отправился. Мне кажется, нужно просто быть самим собой, какой бы ты ни был, зато здоровый!" – распекают звезду шоу "Дом-2" интернет-обыватели.
Теперь народ распекает шоумена
Планета Венера на этой неделе кому-то подарит любовь всей жизни
Известный российский тренер не смог сдержать эмоций
Шоумен привлек внимание фанатов
Популярные темы форума
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Муж изменил с другом
Квартира Началовой Юлии
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Почему я такая дура?
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Знаки зодиака
Я однолюб, никого больше не полюблю
Он изменил мне со страшной бабой
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Пропал кот
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Переспал с бывшей
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Мне очень скучно!
Передумала выходить замуж
Два кило картошки
Крик души
Диета Елены Малышевой
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
<цензура>
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!