Перекроившая себя звезда шоу "Дом-2" похудела до анорексии

Егор Холявин сильно потерял в весе. Звезда шоу "Дом-2" рассказала о серьезном недуге.

Еще пару лет назад Егор Холявин был очень полным. Из-за лишнего веса он сильно комплектовал и не мог наладить личную жизнь. После участия в шоу "Дом-2" он впал в другую крайность – перекроил лицо пластическими операциями и изнурил организм диетами.

На свежем снимке, опубликованным в его Instagram, Холявин выглядит хрупким и субтильным. Еще три месяца назад он не был таким худым. Экс-участник телестройки не признался, сколько килограмм скинул за это время, но, судя по всему, немало.

"SOS! Живой я. Исхудал совсем… Что делать? Как набрать вес? Где эта золотая середина? А может, оставить всё как есть? Помогите", - обратился он к подписчикам в соцсетях.

Ниже он опубликовал хэштег "анорексия", намекнув тем самым на развитие у него заболевания. Отметим, что нервная анорексия очень опасная болезнь, которая без лечения может привести к летальному исходу.

Меж тем фанаты шоу "Дом-2" бывшего участника не жалеют. Они считают, что Холявин просто требует внимания.

"Где голова была когда ложился под нож, предупреждали о последствиях, писали, говорили 🙏 столько раз резаный " в погоне за славой и Красотой 🙄. О какой помощи идет речь, денег надо. Или своим умом поделиться 🤦 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Просто организм уже не выдержует, этих всех операций. Ты же чуть на тот свет не отправился. Мне кажется, нужно просто быть самим собой, какой бы ты ни был, зато здоровый!" – распекают звезду шоу "Дом-2" интернет-обыватели.