"От безделья крыши рвет!": зрители в шоке от вакханалии на шоу "Дом-2"
Поклонников телестройки разозлило поведение "стареньких" жителей Поляны. Иосиф Оганесян, Саша Черно, Мария Африкантова и Роман Капаклы устроили нелепые танцы в гостиной общего дома.
Импровизированный квартет, судя по всему, показывал акробатический номер. Звезды шоу "Дом-2", на манер малолетних детей, выполняли странные телодвижения под популярную песню Ольги Бузовой.
Многие зрители не поняли смысла происходящего и ринулись делиться своими мыслями в соцсетях. По мнению поклонников шоу "Дом-2", некоторые участники слишком задержались на проекте. Многих звезд телестройки пора отправить на вольные хлеба.
"От безделья крыши рвет! А Еслик, как всегда, в авангарде– в каждой бочке затычка! Смотреть тошно на великовозрастных придурков, сидящих годами на дармовой халяве! Займите их чем-то: пусть в доме престарелых людям помогают, например. Пользы больше, чем от кривляния. Да и к жизни ближе! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Что за клоунада?", "Их заставляют чтоли только бузову слушать?", Вид дурашливый. Оно и понятно у этого Дома2 бабок куры не клюют уже не знают куда выбросить. Оплачивают этих бездельников и взамен подсматривают как недоросли спариваются. Жестяк! Как смотрят власти на такое убожество?", "Работать им надо!!!! Так и до старости там будут сидеть, потом встречи будут как в жди меня, так и похоронят там", – негодовали фанаты шоу "Дом-2".
Артист пытался быть хорошим родителем
Артистка дала неожиданный совет бывшей супруге продюсера
Травма головы спровоцировала приступы эпилепсии
Вдове Малашенко некуда приткнуться
Популярные темы форума
Ненавижу дев!..
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Я однолюб, никого больше не полюблю
Знаки зодиака
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Трахаю замужнюю
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Он изменил мне со страшной бабой
Изнасилование
Переспал с бывшей
Пропал кот
Передумала выходить замуж
Крик души
Квартира Началовой Юлии
Диета Елены Малышевой
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
Знак Весы
Мне очень скучно!
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
кефирная диета на 7 дней
Вредно ли щелкать семечки?
В супермаркете хотят продавать лекарства,вместе рядом с картошкой и селёдкой!Торговли нет,работают гасторбайторы ,люди перестали посещать магазины .Как вы смотрите на это?Шприцы рядом с бананами и луком !