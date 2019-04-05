Годовалую дочь звезды шоу "Дом-2" замучили в больнице
По словам Лисовой, у малышки Мирославы внезапно поднялась высокая температура. Девочка без конца капризничала и с каждым часом становилась все бледнее. Экс-участница шоу "Дом-2" повезла ребенка в клинику.
Анастасия выбрала больницу, у который были отличные рекомендации в интернете. Меж тем обслуживание в разрекламированной больнице Лисовой не понравилось. По словам молодой мамы, персонал показался ей недостаточно компетентным. Девочку замучили медсестры.
"Я просто орала и визжала вместе с Мирославой. Медсестра уколола во внешнюю ладонь Миры огромную, далеко не детскую, иголку и не могла найти вену. Оказывается, в Таиланде кровь берут только таким образом. Потом ей засунули огромный ерш в нос, без всяких признаков простуды. Просто для анализа. Мы в шоке. Никто ничего нам не объяснил", - негодовала звезда шоу "Дом-2" в личном Instagram.
Более того, кроху пытались окунуть в огромный таз с ледяной водой. Таким образом врачи хотели сбить температуру. Анастасия не позволила сотворить такое со своей малышкой. "После чего медсестра бегала за Мирой с мокрым полотенцем, хотя температуру уже сбили", – отметила звезда шоу "Дом-2".
Анастасия повезла наследницу в другое медучреждение. Этот визит к докторам оказался более удачным. Медсестра сразу попала в вену, девочке установили инфузионную систему, чтобы лишний раз не травмировать дочь звезды шоу "Дом-2" уколами. Анастасия Лисова пожаловалась, что процедуры обошлись ей в 32 тысячи рублей.
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