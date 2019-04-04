Трусняки из занавески: полуголую Каменских заклевали за откровенное фото

Поп-певица показала поклонникам в Instagram снимок в кружевном полупрозрачном белом белье. Однако это фото Насти Каменских вызвало неоднозначные эмоции пользователей соцсети.

Сексуальная брюнетка позировала в туалетной комнате возле зеркала. На фото она изображена в соблазнительном белом комплекте.

Преданные поклонники пришли в восторг от столь откровенного снимка. Под постом Насти Каменских они оставили массу комплиментов. Нашлись и те, кто выступил против таких смелых фото.

Хейтеры раскритиковали нижнее белье исполнительницы и то, что она позирует на фоне туалета. Задели они Настю Каменских и за очень личное. "Остались еще фанатки причесок в интимных местах в стиле 70х? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хоть побрилась бы, запустила себя", "Туалетная бумага романтично смотрится. В туалете фоткаться давно не престижно", "Что это за слюнявчик из гардины?! А трусняки тогда из занавески???", "Опять в туалете. Живешь, что ли там?", "Там снизу тень так пала или ты настолько горячая и брутальная?" – заклевали звезду подписчики.

В конце марта Настя Каменских разместила откровенный видеоролик на странице в Instagram, который вызвал неоднозначную реакцию у подписчиков. Некоторые пользователи обвинили певицу в том, что она стала слишком часто оголяться.

Недавно музыкант Потап откровенно ответил на вопрос о романе с Настей Каменских. Оказалось, что это правда.

