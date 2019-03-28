"Ничего своего": Каменских возмутила вульгарным видео
На записи певица запечатлена в красном шелковом платье с разрезом. В конце ролика можно увидеть цифры "29.03". Вполне вероятно, что в этот день она собирается представить новый проект. "Уже в эту пятницу. Вы готовы?" – обратилась на английском языке звезда.
Многие пользователи пришли в восхищение от откровенного видео и стали признаваться певице в любви: "Обожаю твои песни", "Будет огонь", "Очень интригует!" Другие подписчики обвинили Настю Каменских, что она стала часто публиковать вульгарные видеозаписи.
По их мнению, исполнительница лишилась индивидуальности и стала похожа на других поп-знаменитостей. "Каменских так хочет быть сексуальной, что переигрывает. Была бы собой, было бы лучше. А так противненько, ничего своего. Луки и те копирует", "Она что, постоянно хочет, не могу понять?" – заявили комментаторы.
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