Макаревич взорвался из-за наглой лжи

Лидер группы "Машина времени" раскритиковал книгу американской писательницы Джоанны Стингрей о петербургском рок-клубе 80-х. Андрей Макаревич заявил, что это ахинея.

Свое мнение о произведении музыкант выразил в Facebook. Он обрушился с критикой на книгу "Стингрей в Стране чудес", в которой автор рассказывает о советской рок-музыке.

"Я понимаю, что девичья память может подводить, но люди-то еще живы! Напиши, позвони, спроси! Или идея важнее? В общем, ставим крестик на девушке", – цитирует Андрея Макаревича ТВ Центр.

Особое негодование певца вызвали фрагменты о "Машине времени". "Натыкаешься на эпизод с твоим участием и по количеству ахинеи и вранья на одной странице понимаешь, что и все остальное в книге, видимо, такой же степени достоверности", – приводит его слова НСН. Музыкант добавил, что произведение следовало бы назвать "Сказки про 80-е".

В своем посте Андрей Макаревич не уточнил, о какой книге идет речь. Однако из открытых источников удалось узнать, что в конце марта в России презентация была только у Джоанны Стингрей. Американка является не только писателем, но и певицей, актрисой, музыкальным продюсером и общественным деятелем.

Ранее Андрей Макаревич нелестно высказался о низких интеллектуальных способностях современных людей. По его словам, 80% населения Земли – идиоты. Себя музыкант причислил к оставшимся 20%.