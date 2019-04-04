Макаревич взорвался из-за наглой лжи
Свое мнение о произведении музыкант выразил в Facebook. Он обрушился с критикой на книгу "Стингрей в Стране чудес", в которой автор рассказывает о советской рок-музыке.
"Я понимаю, что девичья память может подводить, но люди-то еще живы! Напиши, позвони, спроси! Или идея важнее? В общем, ставим крестик на девушке", – цитирует Андрея Макаревича ТВ Центр.
Особое негодование певца вызвали фрагменты о "Машине времени". "Натыкаешься на эпизод с твоим участием и по количеству ахинеи и вранья на одной странице понимаешь, что и все остальное в книге, видимо, такой же степени достоверности", – приводит его слова НСН. Музыкант добавил, что произведение следовало бы назвать "Сказки про 80-е".
В своем посте Андрей Макаревич не уточнил, о какой книге идет речь. Однако из открытых источников удалось узнать, что в конце марта в России презентация была только у Джоанны Стингрей. Американка является не только писателем, но и певицей, актрисой, музыкальным продюсером и общественным деятелем.
Ранее Андрей Макаревич нелестно высказался о низких интеллектуальных способностях современных людей. По его словам, 80% населения Земли – идиоты. Себя музыкант причислил к оставшимся 20%.
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