Зарвавшегося Шнурова погнали пинками под зад

Музыкант, предложивший разогнать министерство культуры России, говорит дикие вещи. Сергей Шнуров может поплатиться за это, считает член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Ну вот, пожалуйста, не успели Шнурова пригласить в серьезный консультативный клуб для генерирования идей в области культуры, как он сразу же отличился диковатой популистской риторикой – министерство культуры разогнать предложил", – прокомментировал каверзную ситуацию "Дни.ру" эксперт. Он считает такие суждения Сергея Шнурова неприемлемыми.

Вадим Манукян, образно говоря, предложил пинками погнать музыканта из общественного совета при комитете Госдумы по культуре. "Мне интересно, а не будет сильно дико в пику подобному заявлению предложить Шнурова из этого клуба выгнать за подобные идеи, а заодно и Макаревича, который не нашел ничего лучше, чем сидеть и рисовать на серьезном мероприятии?" – высказался Вадим Манукян.

Кроме того, эксперт процитировал великого Михаила Булгакова, приведя отрывок из его произведения "Собачье сердце". "И вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить", – заключил собеседник "Дни.ру".

Напомним, 22 марта во время выступления на слушаниях законопроекта "О культуре" Сергей Шнуров призвал распустить Минкульт. Он также сообщил, что, по его информации, ни в одной стране мира больше нет такого ведомства. Сергей Шнуров пообещал отстаивать свою позицию.