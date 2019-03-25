Зарвавшегося Шнурова погнали пинками под зад
"Ну вот, пожалуйста, не успели Шнурова пригласить в серьезный консультативный клуб для генерирования идей в области культуры, как он сразу же отличился диковатой популистской риторикой – министерство культуры разогнать предложил", – прокомментировал каверзную ситуацию "Дни.ру" эксперт. Он считает такие суждения Сергея Шнурова неприемлемыми.
Вадим Манукян, образно говоря, предложил пинками погнать музыканта из общественного совета при комитете Госдумы по культуре. "Мне интересно, а не будет сильно дико в пику подобному заявлению предложить Шнурова из этого клуба выгнать за подобные идеи, а заодно и Макаревича, который не нашел ничего лучше, чем сидеть и рисовать на серьезном мероприятии?" – высказался Вадим Манукян.
Кроме того, эксперт процитировал великого Михаила Булгакова, приведя отрывок из его произведения "Собачье сердце". "И вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить", – заключил собеседник "Дни.ру".
Напомним, 22 марта во время выступления на слушаниях законопроекта "О культуре" Сергей Шнуров призвал распустить Минкульт. Он также сообщил, что, по его информации, ни в одной стране мира больше нет такого ведомства. Сергей Шнуров пообещал отстаивать свою позицию.
Поступок Батьки шокирует
Российский композитор переживает трагедию
Звезда поделилась кадром в Instagram
Артист бурно выразил свою благодарность
Популярные темы форума
Как вы относитесь,к тому,что мигранты работают в нашей стране,вместо нас?А свой народ ходит годами ищет работу,как вы на это смотрите???
Был секс, но встречаться не предложил
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Имя Анастасия
Завидую замужним подругам
Хочу ее мужа
Жена шарится по карманам
Екатерина или Виктория
Мужчины не ценят хорошего отношения
Препод намекает на секс
Моника Белуччи
Дочь хочет сделать тату
Виктория
На подругу замахивается парень
Женщина обеспечивает мужчину
Куриная диета
3 сигареты в день много?
Сказал, что ему нужна девственница
Меган Маркл
Таблетки для экстренной контрацепии
Постоянно мерзнут ноги
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Колоть губы во время беременности
Может ли девушка сделать первый шаг?
Что подарить бабушке на день рождения?
Подруга специально нагнетает
Фейсбук
Медовая диета
Помощь гадалки, нужно ли это?