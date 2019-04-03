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Тайно родившая Заворотнюк вновь принимала поздравления

Анастасия Заворотнюк. Фото: www.globallookpress.com
Сегодня, 3 апреля, актриса отмечает день рождения. Анастасия Заворотнюк весь день принимала гостей.

Продолжение: Странное увлечение нового знакомого довело Чехову до тошноты
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В личном Instagram звезда опубликовала свежее фото. На снимке запечатлена вся ее семья. Анастасия Заворотнюк держит на коленях пятимесячную дочь Милу, рядом устроился ее супруг Петр Чернышев.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Также на диване разместились мама певицы – Валентина Борисовна, 23-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл. Судя по всему, близкие решили провести этот праздничный день рядом с артисткой.

"Счастье – это когда рядом все самые главные. Моя дорогая мамочка, самый лучший муж, мои такие разные и бесконечно любимые дети. Без них не представляю своей жизни. Счастье – это моя семья ❤️Мои любимые в этот день рядом со мной, и я по-настоящему счастлива)) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – написала Анастасия Заворотнюк ниже.

Отметим, что о существовании младшей дочери артистки общественность узнала меньше месяца назад. В октябре прошлого года Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой.

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Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

Позже звезда рассказала, что решиться на такой ответственный шаг ее убедил сын Майкл. Юноша напрямую побеседовал с мамой об этом. Анастасия Заворотнюк тщательно скрывала свое "интересное положение" даже от близких. Знаменитость очень переживала, ведь рожать в 47 лет может быть опасно. К счастью, все прошло без осложнений.

Автор: Руслана Алексеева3 апреля 2019, 21:30
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47-летняя Заворотнюк спрятала живот за пышной юбкой

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