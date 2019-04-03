Тайно родившая Заворотнюк вновь принимала поздравления
В личном Instagram звезда опубликовала свежее фото. На снимке запечатлена вся ее семья. Анастасия Заворотнюк держит на коленях пятимесячную дочь Милу, рядом устроился ее супруг Петр Чернышев.
Также на диване разместились мама певицы – Валентина Борисовна, 23-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл. Судя по всему, близкие решили провести этот праздничный день рядом с артисткой.
"Счастье – это когда рядом все самые главные. Моя дорогая мамочка, самый лучший муж, мои такие разные и бесконечно любимые дети. Без них не представляю своей жизни. Счастье – это моя семья ❤️Мои любимые в этот день рядом со мной, и я по-настоящему счастлива)) (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – написала Анастасия Заворотнюк ниже.
Отметим, что о существовании младшей дочери артистки общественность узнала меньше месяца назад. В октябре прошлого года Анастасия Заворотнюк в третий раз стала мамой.
Позже звезда рассказала, что решиться на такой ответственный шаг ее убедил сын Майкл. Юноша напрямую побеседовал с мамой об этом. Анастасия Заворотнюк тщательно скрывала свое "интересное положение" даже от близких. Знаменитость очень переживала, ведь рожать в 47 лет может быть опасно. К счастью, все прошло без осложнений.
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