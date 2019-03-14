"Да, выносила другая женщина": эксперт о третьем ребенке Заворотнюк

Четыре месяца назад Анастасия Заворотнюк подарила мужу, фигуристу Петру Чернышеву, дочь Милу. Из-за того что актрису ни разу не сняли беременной, да и новость о появлении девочки на свет всплыла лишь сейчас, ходят слухи о том, что пара прибегла к услугам суррогатной матери.

Экстрасенс, психолог и таролог Марианна Абравитова уверена, что Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев пошли по проторенной другими знаменитостями дорожке – рождению ребенка через суррогатную мать. "Никто не мог видеть живота, так как его не было. Да, ребенка выносила совершенно другая женщина", – заключила эксперт.

Абравитова похвалила пару: "Результат получился великолепным. Всем можно ее поздравить". Однако экстрасенс призналась, что не понимает, почему Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев решили скрыть это обстоятельство. "На самом деле все видят и понимают, все всё чувствуют. Любая женщина, находясь в положении, знает, как выглядеть, что делать и собственные ощущения ей ясны. Звезды же, убеждающие нас, что выносили сами и сами родили, особенно некоторые, кто рожал в преклонном возрасте, делают это зря", – высказала свое мнение таролог.

Эксперт убеждена, что нет ничего стыдного в использовании суррогатной матери. Множество знаменитостей, успешно сотрудничавшие с такими женщинами, не пытались скрыть этого. "Какая разница, как вам достался ребенок. Ведь главное, что вы пошли на этот шаг и сделали это. Это ведь и достойно уважения. И не стоит лишний раз сочинять сказки, ведь в целом всегда всем все ясно", – цитирует Марианну Абравитову WomanHit.

Отметим, что и самой Анастасии Заворотнюк некоторые поклонники задают аналогичные вопросы. "Детки большое счастье в семье! Но можно было честно сказать что прибегли к помощи суррогатной матери, никто ж не осудит за это. Зачем же обманывать что все было естественным путем... Тогда бы удалили со своей страницы фото августа 2018 года где нет и намека на животик.... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анастасии Заворотнюк поклонница под свежим фото, на котором счастливая актриса вместе с мужем демонстрирует малышку.

Напомним, маленькая Мила – третий ребенок Анастасии Заворотнюк. У актрисы есть взрослые дети: дочь Анна и сын Майкл. А вот для Петра Чернышева девочка стала первенцем.