Канделаки проговорилась о третьей беременности
Воспитывать третьего ребенка Тина Канделаки намерена со своим 32-летним мужем Василием Бровко. Кажется, не требует объяснений, кто будет вынашивать и рожать малыша – но тут не все так однозначно.
Светская львица, отвечая подписчикам, ни разу не упомянула о беременности. Она не употребила таких слов, как "рожу" или "подарю супругу малыша". Тина Канделаки рассказала, что мечтает вновь стать мамой. Тина уверена: у нее будет трое детей, ведь она всегда этого хотела.
Ранее уже появлялись слухи о том, что Тина Канделаки собирается воспользоваться модной услугой – суррогатным материнством. Примеров таких у нее перед глазами множество. Не так давно с помощью суррогатной матери появился на свет ребенок актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева – хоть пара и пыталась скрыть, что артистка не сама его родила, напоминает "Экспресс газета".
Наблюдатели отмечают, что Тина Канделаки очень печется о своей фигуре. Так что едва ли решится вынашивать малыша самостоятельно.
У Тины Канделаки от бывшего супруга Андрея Кондрахина двое детей – 19-летняя Мелания и 17-летний Леонтий. Чтобы обеспечить их достойным образованием и жильем, журналистка потратила немалые суммы. Впрочем, Канделаки считает, что женщина должна рожать наследников исключительно для себя – и при этом быть готовой к тому, что ей самой придется их обеспечивать.
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