Суррогатная мать?: объявившую о дочери Заворотнюк заподозрили в обмане

Новость о том, что Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев стали родителями, произвела эффект разорвавшейся бомбы. И пока журналисты наперебой пытаются взять интервью у пары, особо наблюдательные фанаты нашли много странностей, касающихся беременности артистки.

Анастасия Заворотнюк подарила мужу, фигуристу Петру Чернышеву, дочь Милу в октябре 2018 года. О беременности 47-летней актрисы никто не знал, кроме самых близких. Малышка появилась на свет в подмосковной клинике. Казалось бы, нужно порадоваться за пару, которая обзавелась потомством спустя 11 лет после заключения брака. Но не тут-то было.

В Сети бурно обсуждают странности, касающиеся беременности Анастасии Заворотнюк. Многих смутил возраст актрисы и то обстоятельство, что нигде за все девять месяцев не всплыла информация об ее интересном положении. А уж если речь идет о подмосковной клинике, то, по мнению диванных экспертов, непременно подразумевается госпиталь Лапино – излюбленное место родов отечественных знаменитостей. Новости о звездных клиентках этого элитного комплекса часто мелькают в СМИ.

Однако ни о беременности Анастасии Заворотнюк, ни о рождении дочери Милы общественность не знала. Супруги и их окружение умудрились хранить тайну аж четыре месяца! "Я уверена, что рожала она не сама. Во-первых , о беременности ее знали бы все с самого начала, от наших СМИ ничего не скроешь. Во-вторых – ни на фотках, нигде не было видно ее живота. Лихо всех обманула и сделала вид что уже и родить успела. А на самом деле там точно была суррогатная мать, иначе быть не могло! Зачем всех за нос водить? Понятно, возраст уже...никто б не осудил (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказалась одна фанатка.

"Конечно, не сама родила, и это ребенок от суррогатной матери во всех смыслах, она не имеет к нему никакого отношения. Потому что в таком возрасте, чтобы получить яйцеклетку нужно пить много гормонов и так далее", – поддержал ее собеседник. А другая поклонница и вовсе обратилась напрямую к Анастасии Заворотнюк в социальной сети Instagram: "Родила в 47 лет?? в октябре 2018 года?? А как же Вы снимались с декабря 2017 по ноябрь 2018 года вьсериале Между нами, девочками-2?? Где был ваш беременный живот??" Примечательно, что этот комментарий вскоре исчез, но "Дни.ру" успели его сохранить.