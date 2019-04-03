"Как собака себя ведете": оплеванная Бородина взвыла от обиды
Телеведущая осудила людей, оставляющих агрессивные и наглые комментарии у нее на странице. Ксения Бородина опубликовала длинный пост, разразившись гневной отповедью в адрес критиков.
Знаменитость перечислила наиболее популярные претензии к своей внешности и поведению, встречающиеся в Cети. Чаще всего оскорбления касаются пухлых губ, бровей, заработка ее мужа-бизнесмена Курбана Омарова и манеры отвечать на агрессию тем же. Иногда пользователи соцсетей нелестно высказываются даже в адрес детей Ксении Бородиной.
Ведущая, образно выражаясь, взвыла от обиды. "Как собака себя ведете, сразу лаять начинаете в ответ! Вот не стыдно вам?! Разве так можно отвечать нормальным людям?! А еще публичный человек называется!" – написала Ксения Бородина.
Также она с издевкой задалась вопросом, как могут обидеть человека личные оскорбления. "Какая вы злая! Фу! Подумаешь, что такого я тебе написала, ну про рот твой кривой, про губы, про брови, про мужа твоего и детей, и что?! Что тут обидного может быть?" – отметила телеведущая.
Ксения Бородина уверена, что хейтеры – люди с кучей комплексов, которые хотят самоутвердиться за ее счет. Ведь человек в гармонии с самим собой не будет оскорблять других.
Свой пост ведущая закончила на положительной ноте, пожелав всем любви и мира. Поклонники поддержали Ксению Бородину. Многие посчитали, что критики просто завидуют успешной девушке.
Поклонники певицы бьют тревогу
Артист оформил отношения с женщиной, годящейся ему во внучки
Скандальному артисту предложили не искать везде грязь
Кейт одержала безоговорочную победу над Меган
Популярные темы форума
Отец встречается с моими ровесницами
Ненавижу дев!..
Как помочь одиноким найти свою любовь?..
Весы - первые предатели! И мерзавцы!
Считаю, в случившемся с Юлей Началовой виноват и ее отец...
Где найти богатого мужчину?
Перезвоните пожалуйста
У сына в жизни нет цели
Как быстро похудеть?
Первый раз очень страшно
Кручу её на миньет
Почему я такая дура?
Безответная любовь
Кто пишет и читает это <цензура>?
Не хозяйственная жена
Почему Филип Киркоров копирует и перепевает чужие иностранные песни,что за бред?Самый умный ,что-ли?
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Идёт Великий пост! Кто поститься?
Мимические морщины
Почему работадатель в России берёт на работу ,не свой народ,прописан по району,а чужих имигрантов,кто дал им такое право,кинуть своё население и спокойно наживаться,а люди массово ходят без работы в России
Как вы смотрите на работников такси?Качество вообще нет!Учились не известно где,и говорят,что светофор они увидели впервые ,понаехали из аулов работать ,и получает трафик московский.
Кто-нибудь слышал про диету американские горки?
Не хочу работать в пустую (деньги не решают?)
Кожевникова не замужем
Муж заставляет работать
Почему наши работадатели берут на работу в такси чужих,которые выросли в деревне,и не видели светофора?
Подруга критикует мои отношения
Перезвоните пожалуйста
Кинул меня на деньги
Что дарить на свадьбу?