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Рассерженная Бородина врезала обнаглевшей подписчице

Ксения Бородина. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Дома-2" ежедневно радует в своем Instagram поклонников и раздражает хейтеров семейными снимками с отдыха в Таиланде. Ксения Бородина ответила на очередную критику пользователей соцсети. 

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Знаменитость ведет диалог с фолловерами даже на отдыхе. Ксения Бородина уделает внимание как комплиментам, так и замечаниям в свой адрес. Особенно, если они касаются ее семьи.

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Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Телезвезда разместила в микроблоге фотоотчет. На одном из кадров Ксения Бородина с супругом и детьми позируют вместе со слоном. Также светская львица рассказала, что они собираются покататься на яхте.

Одна из подписчиц раскритиковала ведущую реалити-шоу. "Ну хватит выставлять на показ себя и свою семью, так назойливо", (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) – написала Ксении Бородиной пользовательница соцсети.

Теледива этот комментарий не оставила без внимания. Ее возмутила наглость подписчицы. Ксения Бородина напомнила, что это ее Instagram-аккаунт. "А кого надо тут выставлять? Это как прийти в гости, попросить альбом с фотками и сказать: Вам не надоело себя фотографировать!!! Это и есть альбом для фото", – цитирует Бородину Teleprogramma.pro.

Публикация Ксении Бородиной собрала и другие критические замечания от фолловеров. "Тею можно было по-другому посадить, например, как Мару", "Мне жалко слонов((( они издеваются над ними при дрессировке", "Представляю, сколько раз этого слоненка били, чтобы он вот так позировать научился!!!", "Бедная старшая дочка...", – высказались пользователи соцсети.

Автор: Валерия Нарская28 февраля 2019, 21:21
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На зависть хейтерам: райский отдых Бородиной и ее мужа-бизнесмена

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