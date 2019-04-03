Любовница Тимати выходит замуж за миллиардера
Telegram-канал Peopletalk сообщил, что отношения Милы Волчек и Алексея Гарбера перешли на новый уровень. Влюбленные решили пожениться.
По данным инсайдеров, на прошлой неделе бывшая любовница Тимати и миллиардер отправились в Рим. Там Алексей и сделал предложение.
Гарбер и Волчек предпочитают не афишировать личную жизнь, поэтому подробности предстоящей свадьбы неизвестны. Нет точной информации и о том, как долго встречались молодые люди.
Напомним, что Тимати был влюблен в Милу почти десяти лет назад. Они вместе появлялись на публичных мероприятиях, собирались пожениться. Мила записала композицию "Я люблю тебя, Тима!", а рэпер ответил ей песней "Я буду ждать". Тимати подарил Миле кольцо с бриллиантом и автомобиль. Через некоторое время пара распалась.
Затем Тимати встречался с моделями Аленой Шишковой и Анастасией Решетовой. О личной жизни его бывшей девушки не было никакой информации.
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