Тимати затравили из-за подставы
Тимати представил наушники на своих страницах в соцсетях "ВКонтакте" и Instagram. "Больше года я искал идеальную формулу: качественный звук, шумоподавление, влагоустойчивость, беспроводное подключение, ресурс работы, крутой дизайн и доступная цена!" – заявил он.
Музыкант заверил, что это не коллаборация с известным брендом, а собственный продукт. Тимати предложил фолловерам проверить информацию, и они это сделали. В итоге пользователи соцсетей раскритиковали рэпера за то, что он якобы обманул их.
Россияне нашли аналогичный дешевый гаджет. Наушники от Black Star стоят семь тысяч рублей, а на AliExpress есть такие же, только за две тысячи, отметили подписчики. "Наушники с алиэкспресса за 2000 р. Идеальную форму он искал. Реклама, это не твое, как и песни" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Это фиаско Братан", "Лохотронщик)))", "Тимати, зачем обманывать? Они же с айлика!!", "Ну да не коллаб. Закупить кучу китайских ушей с алика и набить на них лого. Действительно, собственная разработка (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – затравили Тимати за подставу.
Напомним, что это не первый раз, когда Тимати обвиняют в шельмовстве. В 2017 году группа компаний Black Star позаимствовала дизайн у бразильской фирмы Super Duper для сайта агентства веб-разработки Black Target.
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