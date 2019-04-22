"Уже почти голая!" – Глюк’oZу разнесли за смелое фото
"Планы на вечер", — подписала кадр артистка. Наталья Чистякова– Ионова позирует в облегающем ее стройное тело купальнике на фоне персонажей мультфильма "Том и Джерри".
Многие сочли снимок знаменитости излишне откровенным. Они раскритиковали и высмеяли певицу Глюк’oZу. "Ну наконец то! Уже почти голая! Давно ждем", "Какая же ты умничка, Наташа, подумала о том, чтоб и сисичку, и писичку было видно", "Вроде все красиво, а мне не нравится. Не могу даже себе объяснить почему", "Купальник, Том и Джери... Не понятны ваши планы", – написали фолловеры Натальи.
Справедливости ради стоит отметить, что нашлись и те, кому фото пришлось по душе. Ряд подписчиков интересуются у звезды: как ей удается сохранять такую стройную фигуру? "Наталья. Делитесь уже, чем питаетесь! Ну или в сториз кидайте. Не жадничайте. Не стыдно одной ходить так распрекрасной и стройной?", – прокомментировала снимок одна из поклонниц певицы Глюк’oZы.
Напомним, Наталья Чистякова-Ионова замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. Певица Глюк’oZа родила супругу двоих детей. Ради любимого знаменитость всегда старается быть в форме. Она любит заниматься йогой вместе с мужем.
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