Робкую Глюк'оZу попросили раздеться полностью

Артистка Наталья Ионова опубликовала новый снимок в Instagram. Восторженные подписчики потребовали показать еще больше.

Наталья Ионова, известная как Глюк'оZа, опубликовала горячий снимок в купальнике в своем Instagram. Фанаты пришли в неописуемый восторг.

Подписчики отметили, что на фото можно разглядеть почти все, но при этом оценили безупречную фигуру певицы: "Ох, Наташа, любишь же ты попой посветить!", "Какая все же замечательная фигура!", "Наталья, разденься уже полостью!"

Глюк'оZа оставила без внимания негативную реакцию пользователей, а за комплименты поблагодарила. Как отмечает Пятый канал, фото она подписала весьма загадочно: "Планы на вечер".

Не так давно в беседе с ведущей YouTube-канала "Нежный редактор" артистка призналась, что проходила курсы по оральному сексу. "Это правда. Это был подарок мне на день рождения. Я не знала, куда иду. Когда уже прибыла на место – поняла, где нахожусь", – рассказала Наталья.