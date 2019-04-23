Робкую Глюк'оZу попросили раздеться полностью
Наталья Ионова, известная как Глюк'оZа, опубликовала горячий снимок в купальнике в своем Instagram. Фанаты пришли в неописуемый восторг.
Подписчики отметили, что на фото можно разглядеть почти все, но при этом оценили безупречную фигуру певицы: "Ох, Наташа, любишь же ты попой посветить!", "Какая все же замечательная фигура!", "Наталья, разденься уже полостью!"
Глюк'оZа оставила без внимания негативную реакцию пользователей, а за комплименты поблагодарила. Как отмечает Пятый канал, фото она подписала весьма загадочно: "Планы на вечер".
Не так давно в беседе с ведущей YouTube-канала "Нежный редактор" артистка призналась, что проходила курсы по оральному сексу. "Это правда. Это был подарок мне на день рождения. Я не знала, куда иду. Когда уже прибыла на место – поняла, где нахожусь", – рассказала Наталья.
Супруги решили пожить отдельно
У поющей ведущей проблемы со здоровьем
Актрису проводили в последний путь
Конфликт герцогинь разгорается с новой силой
Популярные темы форума
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Сплю с несовершеннолетней
Разница должна быть не меньше 7 лет
Может ли мужчина ударить
Религия - наркотик для рабов.
хочу вежлевого мужа,где взять?
Алкаши
почти не возможно найти работу!
Высоцкий
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Секс
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Как встретить любовь сидя дома?
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Кто был доктор Айболит по национальности?
Как удержать мужчину?
Телец и близнец -брак получается или нет?
Лопырева родила от чужого мужа,это нормально???
Легко ли найти работу в Москве?
Люблю зрелых
Зеленский стал президентом Украины!
Хочет сумку за 200 тысяч
"Звезды" вообще работают?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Фильмы ужасов.