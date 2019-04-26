Глюк'оZа стала фанаткой молодого красавца
Григорий Верник опубликовал в своем Instagram снимок, на котором молодой красавец обнимает улыбающуюся Глюк'оZу. "С фанаткой", – подписал снимок сын знаменитости.
О реакции поклонников Ионовой на это остается только догадываться. Можно предположить, что подписчикам певицы пришелся по вкусу новый "кумир" Натальи.
Ранее Глюк'оZа опубликовала новый снимок в Instagram, который вызвал бурную реакцию у обитателей соцсетей. Восторженные подписчики потребовали показать еще больше.
Наталья Ионова, известная как Глюк'оZа, опубликовала горячий снимок в купальнике в своем Instagram. Фанаты пришли в неописуемый восторг.
Подписчики отметили, что на фото можно разглядеть почти все, но при этом оценили безупречную фигуру певицы: "Ох, Наташа, любишь же ты попой посветить!", "Какая все же замечательная фигура!", "Наталья, разденься уже полостью!"
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